ANNA E CAPO PLAZA/ Delirio a Love Mi 2023 per la loro esibizione, il web: “Che duo, bravissimi!”

Fiume di applausi per la rapper Anna a Love Mi 2023. La cantante porta sul palco i suoi ultimi successi e fa impazzire il pubblico presente al concerto che si sta tenendo in piazza Duomo a Milano. La rapper viene poi raggiunta da Capo Plaza. I due si sono “uniti” per il brano “Vetri neri”, il singolo prodotto da Hitmaker Ava, il producer multiplatino.

DIRETTA LOVE MI 2023/ Scaletta e streaming: Tony Effe spopola con Boss e Effe, e spunta Rose Villain

Non mancano i commenti del popolo di Twitter per l’esibizione dei due rapper. “Innamorata di Capo da sempre”, scrive una fan; “Anna ho le lacrime, bravissima!”; “Anna aspettavamo solo te, sei unica!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Anna e Capo Plaza insieme con il singolo “Vetri neri”

Anna e Capo Plaza con “Vetri neri” sono tra i protagonisti del concerto benefico evento LoveMe 2023, organizzato da Fedez a Milano. Ancora una nuova collaborazione in vista dell’estate 2023 che vede duettare il rapper multiplatino con la giovanissima Anna, tra le cinque artiste donne più ascoltate su Spotify Italia. I due si sono “uniti” sulle note di “Vetri neri”, il singolo prodotto da Hitmaker Ava, il producer multiplatino.

Roberta Beta operata per un tumore: "Sono miracolata"/ "L'adenoma non c'è più. Affan*ulo a chi mi vuole male"

Per Anna si tratta di una importantissima collaborazione dopo il grandissimo successo di “Bando” che, a soli 16 anni, le ha cambiato la vita. La cantante, intervistata da Cosmopolitan ha raccontato quando tutto è iniziato: “ho iniziato a fare musica quando avevo nove anni. Facevo le cover di Nicki Minaj e le pubblicavo su Soundcloud. Mi facevo riprendere da mia mamma. La musica anche dopo è sempre stata la mia valvola di sfogo. Grazie ai video su Instagram invece, sempre ripresa da mia mamma, sono stata notata da un altro ragazzo che faceva pezzi e per un po’ abbiamo collaborato. Poi però ho deciso di staccarmi perché volevo intraprendere la strada da solista e non volevo essere associata a nessun altro. E ho scritto “Bando””.

Francesca Michielin, gaffe a Love Mi 2023/ Saluta il pubblico e va via, ma tocca ancora a lei: "Scusate!"

Anna: “dopo il successo di Bando non sono cambiata”, Capo Plaza “hustle non è solo una parola, è una mentalità”

Anna e Capo Plaza uniscono i loro mondi musicali nel singolo “Vetri neri” tra i tormentoni dell’estate 2023. Lui è una star del rap, lei una delle voci femminili più ascoltate degli ultimi anni grazie al successo di “Bando”. Eppure nonostante la fama e la popolarità Anna non è mai cambiata: “mi sento sempre uguale, ma sono le persone attorno che lo devono dire. Penso di essere rimasta terra terra e non voglio cambiare mai. A volte vedo artisti che si comportano male, ma il mio obiettivo è rimanere vicino alle persone il più possibile”. Se lei non è cambiata, a cambiare sono le persone intorno a lei come ha confessato a cosmopolitan: “capita soprattutto quando torno nella mia città. Sembra che io sia diversa, mi trattano come se non fossi più io, e mi fa stare male. Per fortuna però succede solo con chi non conoscevo tanto bene. Mentre con gli amici stretti non è cambiato nulla”.

Anche Capo Plaza ha sempre lottato per realizzare i suoi sogni e spaccare nel mondo della musica. “Sono sempre stato un ragazzo che ha combattuto per i propri sogni, che ha saputo reagire davanti alle difficoltà” – ha raccontato il rapper a rollingstone.it soffermandosi poi sull’ultimo album “Hustle Mixtape”. Un titolo importante che ha spiegato così: “Per me hustle non è solo una parola, è una mentalità, quella che ti costringe a non mollare mai, a stare sul pezzo, ad avere sempre un obiettivo”. Infine parlando di musica e di rap ha sottolineato: “finché la nostra cultura non viene presa sul serio, finché non capisci cosa mi ha ispirato, come faccio a spiegarti la mia musica? Ogni volta mi tocca fermarmi a spiegarti perché indosso le catene d’oro, anziché parlare d’altro. L’Italia non accetta il progresso, nel sound come in qualsiasi altra cosa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA