Anna Erli e Patricia Abati, moglie e compagna Pupo/ “Mi hanno amato come un figlio”

Anna Erli: chi è la moglie di Pupo

Pupo, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è dichiaratamente bigamo. Il cantante è legato alla moglie Anna Erli e alla compagna Patricia Abati. Pupo ha sposato la moglie Anna nel 1974 a 19 anni, mentre la relazione con la compagna Patricia è iniziata nel 1989. “Io oggi ho 67 anni, mia moglie Anna ne ha quasi 70, Patricia ne ha 62 . Sto da 50 con la moglie, da 33 con l’amante… Ho avuto a che fare con due donne speciali. Non sono io lo speciale, sono loro”, ha detto Pupo al Corriere della Sera.

E ha aggiunto: “La nostra è una prova d’amore, un sentimento che ha superato salite e tempeste. Lo sa perché? Mi hanno amato come un figlio, e ai figli si perdona tutto”. Dalla moglie Anna, Pupo ha avuto le figlie Ilaria (nata nel 1975) e Clara (nata nel 1991). Patricia Abati ha conosciuto il cantante Pupo nello studio di registrazione di proprietà del marito.

Patricia Abati: chi è la compagna di Pupo

Intervistato dal Corriere della Sera, Pupo ha confessato di essere stato spesso giudicato per la sua vita sentimentale: “Non tutti sono disposti a leggere le situazioni in profondità. Siamo portati a giudicare in modo superficiale non solo le persone, ma anche le cose: parliamo di tutto avendo reale competenza di poco. Io vado per la mia strada, facendo le mie scelte e i miei errori, non sono certo depositario di verità divine. Sono felice però, questo sì”. In un’intervista di qualche anno fa, parlando della moglie Anna e della campagna Patricia ha detto: “Oggi sono molto contento e le amo tutte e due. Non potrei fare a meno di Anna e Patricia, non so se lo stesso è per loro. Loro sono i miei amori e le mie migliori amiche”.

