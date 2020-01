Anna Falchi abbandonata dal padre/ Video Vieni da me: “Parlarne? Non lo merita ma…”

C’è un argomento di cui Anna Falchi preferisce non parlare in tv: il padre. E infatti quando Caterina Balivo oggi a “Vieni da me” le ha fatto una domanda su di lui, la showgirl ha preferito glissare. «Non mi va di parlarne, non lo merita». Si è però lasciata scappare comunque qualcosa, a conferma del grande dolore che le è rimasto dopo l’abbandono del padre. «Mio padre se n’è andato dimenticandosi di me e mio fratello… “devo andare a comprare le sigarette”», ha detto con tono sarcastico ma anche con l’amarezza che prova anche se è passato tanto tempo da allora. Il padre abbandonò lei e il fratello Sauro quando erano piccoli, facendosi poi vivo solo quando lei era diventata ormai famoso. Anna Falchi in ogni caso trova anche in questa vicenda qualcosa di positivo: «I figli che non hanno questa figura la sviluppano in se stessi». E infatti fa l’esempio del fratello: «È un padre meraviglioso, è il padre per eccellenza, ed è il padre che avrei sempre desiderato».

ANNA FALCHI ABBANDONATA DAL PADRE “UN ESTRANEO”

Già in passato Anna Falchi aveva parlato del padre. In quell’occasione era da Paola Perego nel programma “Non disturbare”. «Per me è un estraneo. Non si merita il mio perdono perché mi ha cambiato completamente la vita: ci ha abbandonato, non c’è mai stato. Si è palesato solo quando sono diventata famosa». La showgirl usò parole dure per descrivere il rapporto col padre Benito. Spiegò infatti di considerarlo un estraneo perché l’uomo ha abbandonato la sua famiglia per poi ricomparire quando apprese che la figlia era diventata un volto noto nel mondo dello spettacolo. In molti hanno apprezzato come ha affrontato anche oggi l’argomento, con la schiettezza che la contraddistingue, ma anche grande maturità. La sua è stata una riflessione profonda nella quale non si possono non riconoscere coloro che hanno vissuto la sua stessa esperienza. Di seguito vi riportiamo il video di questo momento a “Vieni da me”.





