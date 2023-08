Anna Falchi: “Felicemente single da due mesi”/ “Questa estate me la sono goduta con mia figlia Alyssa”

Falchi rivela di essere single: “Meglio da soli”

Anna Falchi, ai microfoni del Messaggero, ha raccontato com’è attualmente la sua situazione sentimentale: “Sto vivendo una seconda giovinezza. Non sento l’età che ho e sono felicemente single da due mesi (il suo ultimo compagno era l’esperto di comunicazione Walter Rodinò, ndr), cosa che non mi succedeva da anni. Ma non parliamo di ex, per carità.”

E ancora: “Si spegne la fiamma. E allora meglio stare da soli. Quest’estate me la sono goduta con mia figlia Alyssa: abbiamo fatto una vacanza selvaggia a Palma di Mallorca, in Spagna, in mezzo alla natura e senza pensare a niente” svela la conduttrice de I Fatti Vostri che si è spesso posta contro le discriminazioni sulla donna.

Anna Falchi e la storia con l’ex marito: “Fu doloroso”

In merito al suo ex marito condannato per indulto, a causa di manovre finanziare non proprio lecite, ha raccontato al Messaggero: “Sì. In quel periodo, dopo una vita passata a lottare per lavorare e guadagnare, pensavo di aver trovato un uomo che finalmente mi proteggesse. Per lui ero disposta a tutto, anche a rinunciare alla carriera“.

E ancora: “Mia madre quando mi accompagnò all’altare mi disse: “Finalmente non dovrai più combattere. Si sbagliava lei, mi sbagliavo io. […] Volevo soltanto stare vicino al mio uomo. Purtroppo dopo realizzai che voleva una compagna

di rappresentanza. Fu doloroso metterlo a fuoco? Io sono molto lucida, a volte anche cinica, però me ne resi conto soltanto dopo“. Per quanto riguarda le espressioni colorite venute fuori dalle intercettazioni sull’ex marito, Anna Falchi aggiunge: “Tutte intercettate al telefono, con il quale chiunque parla in maniera diversa dal solito, un po’ da bestie a volte…“.

