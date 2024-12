Anna Falchi ha un nuovo fidanzato? Paparazzata con un uomo tra baci e abbracci

Dopo varie peripezie, Anna Falchi ha trovato di nuovo l’amore, o almeno così sembrerebbe a sfogliare i giornali di gossip. La bella conduttrice tv, infatti, pare essere finalmente felice al fianco di un giovane: Theo Napolitano. Il ragazzo avrebbe 31 ani mentre lei ne ha 52. La coppia è stata paparazzata mentre si scambia baci appassionati, abbracci ed effusioni che fanno pensare ad un amore appena sbocciato. Le foto pubblicate da Diva e Donna, dunque, non lasciano spazio a dubbi: Anna Falchi è di nuovo innamorata, nonostante l’età che la separa dal suo bel Theo.

L’attrice non ha mai reso nota ufficialmente la relazione: non ci sono dunque dichiarazioni in merito né foto postate sui social, ma i due non si nascondono più, come mostrano appunto le foto che sono state rubate dai paparazzi. Ma chi è il nuovo fidanzato di Anna Falchi?

Anna Falchi ha un nuovo fidanzato? Chi è Theo Napolitano

Di Theo Napolitano, l’uomo che sarebbe il nuovo fidanzato di Anna Falchi, sappiamo che è un architetto che lavora inoltre come art director e designer. L’uomo, che in realtà si chiama Theodorico, è nato da papà romano e mamma tedesca, dunque come la sua compagna avrebbe solamente per metà origini italiane. Da come scrive Leggo, Theo si snoda tra Roma e Milano, lavorando in entrambe le città.

Sarebbe inoltre un appassionato di moda oltre che di arte. I due si erano visti insieme già a Venezia, in occasione di un evento artistico, ma entrambi avevano spiegato di essere solamente buoni amici. Così, però, non sarebbe, come dimostrano i baci che si sono scambiati pubblicamente, tra le strade di Roma, e che sono stati prontamente paparazzati da Diva e donna. Dunque, nonostante non ci sia l’ufficialità sulla relazione tra Anna Falchi e il suo nuovo fidanzato, non sembrerebbero esserci dubbi sul ruolo che questo abbia.