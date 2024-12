Il ‘sogno proibito’ di Anna Falchi: “Zlatan Ibrahimovic è il mio sogno nel cassetto”

Anna Falchi ha fatto e continua a far sognare migliaia di fan grazie alla sua sensualità innata. Negli anni è diventata il sogno proibito di molti, come lei del resto ha i suoi sogni nel cassetto dopo aver vissuto storie amorose piuttosto turbolente e movimentate. “Il mio sogno è Zlatan Ibrahimovic”, afferma Anna in una divertente intervista riportata da Repubblica. “Non l’ho mai incontrato, per me è l’uomo per eccellenza, e ha la mia stessa ironia. È l’unico che mi fa palpitare”, ha detto lo showgirl.

Anna ripercorre un po’ le sue passioni di gioventù, ma anche gli amori più importanti e tutte quelle storie che nel bene o nel male le hanno lasciato qualcosa. Il primo amore è stato Fiorello, che l’ex modella ricorda come “una grande passione ma difficile da vivere come personaggi pubblici…”.

Anna Falchi e l’amore tra passato, presente e futuro

Dopo Fiorello, Anna Falchi ha avuto un storia con Max Biaggi, un capitolo strachiuso ma che comunque ricorda con piacere. “Ci sentiamo ancora oggi ed è una carissima persona”, addetto parlando del rapporto con il pilota. Tra le relazioni più chiacchierate, c’è senza dubbio quella con l’imprenditore e uomo di affari Stefano Ricucci, con cui la Falchi ha fatto coppia fissa negli anni duemila.

I due pronunciarono il fatidico di sì in una celebrazione spettacolare all’Argentario, poi però le cose andarono a rotoli nel giro di pochi mesi. In seguito la storia con Denny Montesi, il papà di sua figlia Alyssa e poi il ricordo di un bacio indimenticabile con Rupert Everett, attore dichiaratamente gay: “Come lui nessuno mai”, ha assicurato Anna, che oggi sarebbe al fianco di un misterioso compagno di nome Theodorico Napolitano.

