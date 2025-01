Anna Falchi sviene in diretta a I Fatti Vostri sul finire di puntata

Questa mattina, martedì 21 gennaio 2025, è andata in onda come di consueto una nuova puntata de I Fatti Vostri, il contenitore quotidiano di Rai 2 condotto da Anna Falchi e Tiberio Timperi. Tantissimi anche oggi gli ospiti in studio, i temi trattati e il tradizionale appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox; tuttavia, sul finire di puntata, è successo un piccolo imprevisto che ha coinvolto proprio Anna Falchi, che ha accusato un malore improvviso destando non poca preoccupazione. Ma cos’è successo nello specifico?

Come avranno notato i numerosi telespettatori del programma, la conduttrice verso la chiusura del programma ha come di consueto radunato tutto lo staff per il momento dei saluti: “Pronti, quasi tutti schierati per darvi l’appuntamento a domani mattina, come sempre, 11.10…“. Tuttavia, non è riuscita a concludere la frase e la sua voce ha iniziato gradualmente a rallentare ed attenuarsi, sino a quando si è accasciata al suolo ai piedi di Tiberio Timperi.

Tiberio Timperi spiazzato: “È uno scherzo?“, Anna Falchi rassicura

Anna Falchi ha dunque accusato un malore in diretta a I Fatti Vostri, ma è sempre rimasta vigile e cosciente continuando a comunicare con Tiberio Timperi seppur a stento. “È uno scherzo?“, si domanda il conduttore incredulo, ma la collega spiega quanto accaduto: “No, sono svenuta“. Timperi cerca così di sdrammatizzare con una battuta, rasserenandola: “Avremo materiale per Blob, Striscia la Notizia e altri. Comunque sta bene, tranquilla“.

La Falchi, rimasta sempre cosciente in quei brevi istanti, ha tentato di spiegare cosa sarebbe accaduto, rassicurando poi sulle sue condizioni: “Mi sono alzata troppo veloce, tutto a posto“. Anche in questo caso, Timperi ha cercato di stemperare il momento difficile con ironia, dandole successivamente un bacio sulla testa: “Eh ma succede, quando uno è anziano… Dai, ci vediamo domani”. La puntata si è così conclusa e le condizioni di Anna Falchi sembrano rassicuranti; al momento, dunque, dovrebbe essere regolarmente in onda al fianco di Tiberio Timperi anche nella puntata di domani, su Rai 2 come sempre alle ore 11.10.

