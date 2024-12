Perché finì tra Max Biaggi e Anna Falchi? La rivelazione della showgirl

Forse non tutti ricordano che qualche anno fa, Anna Falchi e Max Biaggi hanno vissuto una breve ma intensa relazione amorosa. Una storia che si è conclusa in un battito di ciglia, dopo una profonda crisi che ha portato la modella e il pilota a prendere strade diverse. Oggi Anna Falchi ricorda affettuosamente l’ex compagno, descrivendolo come una “cara persona”. In passato però, qualche tempo dopo la rottura, entrò nei dettagli che portarono allo strappo fatale.

Ospite di Vieni da Me, per un’intervista a Caterina Balivo, la Falchi spiegò che non si sentiva sufficientemente considerata dal fidanzato. “Max era tutto quello che io fino a quel momento mi ero negata: disciplina, rigore e serietà”, ha ricordato. “Ma era anche troppo concentrato sul suo lavoro, tutta la sua vita era del resto centrata su sé stesso. Non mi corteggiava e non mi esaltava come donna. Io volevo di più!”, ha ammesso Anna.

Max Biaggi e Anna Falchi, strade diverse dopo la rottura: ecco perché si lasciarono

Così la relazione con Max Biaggi è giunta piuttosto rapidamente al termine. Il motociclista è stato poi legato per diversi anni ad Eleonora Pedron, fino alla discussa relazione con Bianca Atzei. Proprio con la cantante, Max Biaggi ha vissuto parecchi alti e bassi, mentre con la successiva fidanzata Francesca Semenza ha avuto una storia apparentemente più tranquilla, ma comunque conclusasi dopo cinque anni d’amore.

Per quanto concerne Anna Falchi, dopo la rottura con il pilota, ha decisamente voltato pagina ed è diventata mamma della piccola Alyssa, frutto della relazione avuta dal 2008 al 2010 con l’imprenditore romagnolo Denny Montesi.

