Stefano Ricucci, chi è l’ex marito di Anna Falchi: guai giudiziari e arresti

È durato solamente un paio di anni il matrimonio tra Stefano Ricucci e Anna Falchi. I due si sono sposati nel 2005, con una stellare cerimonia dalla rilevanza nazionale, all’Argentario. Due anni dopo, nel 2007, il matrimonio è terminato ma il divorzio è arrivato solamente nel 2011. Ma chi è l’ex marito di Anna Falchi e perché le loro nozze non hanno funzionato affatto? Stefano Ricucci è nato a Roma e cresciuto a San Cesareo: terminati gli studi ha cominciato a lavorare nello studio dentistico di un suo compagno di scuola, mettendosi poi in proprio nel 1983. Nel frattempo ha eseguito alcuni interventi da dentista, pur non essendolo, venendo così denunciato due volte per truffa ed esercizio abusivo della professione.

Il vero successo, però, è arrivato con la carriera da immobiliarista, cominciata all’inizio degli anni Ottanta. Non sono mancati i guai finanziari nella sua carriera: è stato infatti immischiato nel caso Bancopoli con le intercettazioni telefoniche che lo “condannavano”. Anche nel 2016 la Guardia di Finanza lo ha nuovamente messo nel mirino e arrestato con l’accusa di corruzione per l’aggiustamento in merito al caso Magiste. Varie, dunque, le condanne e le entrate in carcere per Stefano Ricucci.

Anna Falchi e l’ex marito Stefano Ricucci: “Con lui ho subito una gogna mediatica”

Parlando del suo ex marito, Anna Falchi ha definito quel matrimonio come “l’errore più grande”. “Per Ricucci ho subito una gogna mediatica violentissima. Non l’ho scelto io di passare dalle cronache dello spettacolo a quelle della finanza e della giudiziaria” ha rivelato Anna Falchi sulle pagine de Il Messaggero. Sposando Stefano Ricucci, Anna Falchi sperava di cambiare vita ma in realtà così non è stato: “Purtroppo dopo realizzai che voleva una compagna di rappresentanza” ha sottolineato la conduttrice tv. Il matrimonio è finito nel 2007, nel peggiore dei modi.