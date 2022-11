Anna Falchi: “Mio ex fidanzato Fiorello? Non amo citarlo”/ “Uomini mi hanno deluso”

Anna Falchi, ospite a “Bella Ma’” su Rai Due, ha raccontato a Pierluigi Diaco che, durante la pandemia, ha riflettuto a lungo sulla sua vita: “Sono stata tanto con mia figlia e mia mamma e sono momenti che non torneranno più, privi di frenesia e preoccupazioni. Ho maturato la volontà di andare alla ricerca della felicità, che spesso genera invidia negli altri. Bisogna cercarla, non bisogna farsi vivere dalla vita, ma decidere il proprio futuro: non ci si deve porre limiti, ma cercare sempre qualcosa di nuovo”.

Anna Falchi: "Io e Pierluigi Diaco volevamo fare un figlio"/ "Facemmo un patto, ma…"

Ripercorrendo la sua carriera, Anna Falchi si pente “di aver fatto troppi calendari, avrei dovuto farne uno solo. Averne fatti cinque è stato un po’ eccessivo… Io non sono quella, sono anche quella: da giovane ero selvaggia, poi crescendo mi si è sviluppato tantissimo il pudore e mi capita che questa cosa mi metta in imbarazzo con le nuove generazioni, avendo anche una figlia di 12 anni. Egoisticamente parlando, avere una figlia così piccola ti mantiene giovane e ti aiuta a stare al passo con i tempi. Lei a scuola è eccellente, è un’artista: dipinge, manifesta il suo talento attraverso il disegno”.

Anna Falchi: “Walter Rodinò è il sole”/ “Andrea Ruggeri? La storia più importante”

ANNA FALCHI E LA FRECCIATA A FIORELLO: “NON MI PIACE PARLARNE”

Dopo un breve ricordo di Fabrizio Frizzi (“Mi manca tanto”), a “Bella Ma’” Anna Falchi ha narrato delle sue delusioni: “Mi hanno più deluso gli uomini delle donne, non per forza fidanzati. Ho sviluppato moltissimo la mia parte maschile grazie al rapporto simbiotico con mio fratello”. Rammentando la sua partecipazione al Festival di Sanremo 1995, Falchi ha citato Pippo Baudo: “Qualche mese prima squilla il telefono… ‘Pronto, sono Pippo Baudo’. Inizialmente non ci credevo e riattaccai… Rispose il mio fidanzato di allora”.

Anna Falchi conferma “Finita con Andrea Ruggieri”/ “Ora c’è Walter Rodinò”

Diaco ha quindi fatto il nome di Rosario Fiorello, ma Anna Falchi ha replicato: “Non mi piace citarlo... Comunque Baudo mi chiamò e mi convocò per un appuntamento in Rai. Arrivata lì, mi disse: ‘Vuoi fare Sanremo?’. Io non ci credevo. ‘Ma davvero? Sei sicuro?’. Lui rispose che gli piacevo. Mi disse: ‘In televisione non sei te stessa e ora sei pronta per la tv’. Ovviamente accettai subito”. Infine, un aneddoto legato alla sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” nel 2007: “Lamberto Sposini mi diede una grande mano, ce ne fossero di uomini di classe come lui. Era una di quelle edizioni in cui si ballava tantissimo. Ballavo ovunque, anche nelle cantine con il mio maestro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA