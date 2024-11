Al fianco di Pierfrancesco Favino, attore con un successo straordinario nel mondo del cinema, da vent’anni e più c’è la collega Anna Ferzetti, attrice classe 1982: sono ben tredici gli anni di differenza tra i due, mai percepiti realmente. Dal 2003, infatti, la coppia è molto unita e innamorata e insieme ha dato vita a due figlie, Greta, nata nel 2007, quando l’attrice aveva appena 25 anni, e Lea, nata nel 2013. Tanti i ruoli di rilievo della Ferzetti nel corso degli anni: dopo aver cominciato la sua carriera in televisione, prendendo parte ad una serie di fiction, e in teatro, dove ha recitato in “Ecuba” e “Le Troiane” di Euripide, si è dedicata anche al mondo del cinema, dove nel corso degli anni ha recitato con grandi registi come Ozpetek e Giovanni Veronesi, ma anche Silvio Soldini e Andrea Molaioli.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno ancora insieme?/ "Spente le telecamere spento tutto", cala il gelo

Il segreto di Pierfrancesco Favino e della compagna Anna Ferzetti è il fatto di passare insieme poco tempo, ma di qualità. “Ci vediamo poco, e ogni volta è una gioia ritrovarsi. Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza” ha raccontato l’attrice a Oggi. La Ferzetti ha aggiunto che lei e Favino hanno vissuto separati fino a dopo la nascita di Greta, la loro primogenita: i due abitavano nello stesso palazzo, ma in due case separate.

Come sta Nina Zilli dopo l'infortunio a Ballando con le stelle 2024?/ "Rientro con il coltello tra i denti"

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino: perché non si sono sposati?

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino si sono conosciuti a una festa a casa di amici. Il primo incontro fu “traumatico”: l’attore, infatti, pestò un piede a quella che poi sarebbe diventata la sua fidanzata. I due non si sono mai sposati: “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità” ha spiegato Anna Ferzetti. Non sono arrivati dunque i fiori d’arancio per i due ma non manca l’amore per la famiglia che hanno costruito negli anni.