Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino/ “Vivevamo in due case diverse…”

Chi è Anna Ferzetti e perché lei e Pierfrancesco Favino non sono sposati?

Anna Ferzetti (classe 1982) è una nota attrice italiana ed è la compagna dell’attore Pierfrancesco Favino. Figlia dell’attore Gabriele Ferzetti, Anna si forma in una scuola tedesca a Roma e poi a Londra e subito dopo prende parte a diversi film di successo come: “Il natale della mamma imperfetta”, “Slam-Tutto per una ragazza”, “Stalker”, “Domani è un altro giorno” e poi le serie tv: “Volevo fare la rockstar 2” e “Le fate ignoranti”. Durante la presentazione della serie tv “Le fate ignoranti” la bella Anna Ferzetti ha anche attirato l’attenzione per il bacio con l’amica Ambra Angiolini.

Anna e Pierfrancesco Favino si sono conosciuti nel 2003 durante una festa, durante un’intervista a Io Donna, l’attrice aveva dichiarato: “Ci siamo conosciuti a una festa di amici, amiamo ballare e lui mi pestò un piede e poi…”. Dopo quella festa i due si innamorarono ma nonostante anni di relazione la coppia non ha mai deciso di sposarsi. Il matrimonio tra i due è possibile non arrivi mai perché entrambi hanno scelto di non fare quel passo. Durante un’intervista Pierfrancesco Favino ha spiegato: “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità”.

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino, la convivenza e le figlie

Nonostante Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino non siano marito e moglie, dopo anni di relazione i due si considerano comunque tali. All’inizio della loro storia d’amore i due si vedevano poco e solo dopo hanno deciso di vivere insieme; La stessa Anna aveva raccontato: “Ci vedevamo poco, e ogni volta era una gioia ritrovarsi. Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza. Abbiamo vissuto in due case fino ad alcuni mesi dopo la nascita di Greta, la nostra primogenita. Abitavano in due appartamenti nello stesso palazzo, ci abbiamo messo un po’ a passare poi alla convivenza”.

Le distanze tra i due si sono accorciate dopo l’arrivo della primogenita Greta (nata nel 2006) e poi ancor di più con l’arrivo della seconda figlia Lea (nata nel 2012). Tra le figlie dei due attori, che spesso abbiamo avuto modo di vedere sul Red Carpet, una (Greta) ha scelto di seguire la strada dei genitori e la passione per il mondo del cinema. Greta ha recitato nel film “Padrenostro” e dopo quell’evento Anna Ferzetti ha dichiarato: “È molto orgogliosa e innamorata di entrambi. Le dico sempre: se vuoi fare l’attrice va bene, è complicato come qualsiasi altro mestiere. Devi studiare tanto”.











