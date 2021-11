Anna Ferzetti, Greta e Lea/ Compagna e figlie Pierfrancesco Favino: “Il segreto è..”

Qual è il segreto del successo di Pierfrancesco Favino, ospite oggi di Francesca Fialdini a “Da Noi…A Ruota libera“? Oltre al talento anche una splendida famiglia: quella composta da Anna Ferzetti, sua compagna da 17 anni, e dalle figlie Greta e Lea.

Attrice a sua volta, la Ferzetti è stata intervista qualche mese fa da Silvia Toffanin per Verissimo. In quell’occasione ha parlato del rapporto con Favino in maniera per niente banale: “Io e Pierfrancesco stiamo insieme da tanto, ma siamo stati anche tanto lontani“, ha detto la donna, “Penso che la distanza, in un certo senso, aiuti nei rapporti lunghi: non so se caratterialmente potrei vivere 24 ore su 24 insieme“. La Ferzetti ha poi ammesso di essere molto diversa caratterialmente da Favino, soprattutto per quanto riguarda il lato del romanticismo: “Pierfrancesco è il più romantico“, ha dichiarato l’attrice e figlia d’arte: “Io non sono una coccolona, non amo dire amore o tesoro“.

Guai però a pensare che tra i due, al netto di diversità caratteriali, non vi siano anche importanti affinità. Ad accomunarli anzitutto, oltre all’amore reciproco, c’è la passione per il loro lavoro: “Dico spesso che sono la sua prima fan, sono molto orgogliosa di Pierfrancesco“. Un sentimento certamente reciproco, visto che la Ferzetti è un’attrice molto importante nel panorama cinematografico italiano: prova ne sia il fatto che tra il 2019 e il 2020 ha ricevuto due candidature prima ai Nastri d’argento e poi ai David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per il ruolo di Paola nel film “Domani è un altro giorno”.

Le figlie Greta e Lea, rispettivamente 15 e 9 anni, rappresentano la gioia più grande di Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti. Ma chissà che in futuro non possa giungere un ulteriore punto esclamativo al loro rapporto. Quale? Il matrimonio, ipotesi alla quale la Ferzetti non ha chiuso: “Se arriverà bene, comunque mai dire mai“. Chissà se Pierfrancesco Favino, ospite della Fialdini, si spingerà oltre su questo argomento…

