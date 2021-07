Pierfrancesco Favino / “Ho fatto tanti mestieri per pagare l’affitto o per mangiare”

C’è anche l’intervista a Pierfrancesco Favino ne Il Meglio di Domenica In. La Rai ripropone l’interessante chiacchierata dell’attore con la padrona di casa, Mara Venier. Il cinquantunenne romano, attualmente, è impegnato con le riprese del nuovo film Colibrì, una pellicola diretta da Francesca Archibugi e prodotta da Fandango e Rai Cinema. Il progetto si ispira all’omonimo romanzo curato Sandro Veronesi, con il protagonista Marco Carrera che si racconta tra episodi di resilienza e fortuna. Nel film la parte principale spetta proprio a Pierfrancesco Favino mentre, tra gli altri attori nel cast spiccano Nanni Moretti, nei panni dello psicanalista Daniele Carradori, e Kasia Smutniak, nelle vesti di sua moglie Marina Molitor.

Enrico Lucherini “Cinema italiano da buttare”/ “Favino in D'Artagnan? Spento la tv”

Pierfrancesco Favino e gli inizi: “ci ho messo un sacco a fare questo mestiere”

Quando Pierfrancesco Favino parla di cinema e recitazione gli si illuminano gli occhi. Il suo sguardo esprime una passione senza eguali, che a bocce ferme si è rivelata l’arma vincente per sfondare. Il cinquantunenne romano, infatti, non ha mai fatto mistero sulle difficoltà incontrate ad inizio carriera. “E’ stato necessario molto tempo per riuscire a fare questo mestiere con continuità”, ha raccontato. Favino spiega di aver fatto tanti altri lavori per pagarsi l’affitto e per mettere del buon cibo in tavola. “Credo di dover imparare ancora tanto dal mio mestiere, ma non è detto che sia in grado di farlo e non voglio che sia un passaggio obbligato. Sono un perfezionista, Paolo Virzì dice che sfioro la malattia“, ha poi raccontato Favino in una recente intervista.

LEGGI ANCHE:

PIERFRANCESCO FAVINO/ "Riaprite cinema e teatri! Vaccino? Farò Pfizer il 6 giugno"Anna Ferzetti, compagna Pierfrancesco Favino/ "Sposarlo? Mai dire mai..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA