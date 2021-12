Anna Ferzetti, Greta, Lea: compagna, figli Pierfrancesco Favino/ Colpo di fulmine e..

Anna Ferzetti, Greta e Lea sono la compagna e i figli del celebre attore Pierfrancesco Favino. In realtà anche la sua dolce metà è una donna affermata nel campo della recitazione. Ha infatti interpretato ruoli rilevanti in fiction di successo come “Una mamma imperfetta” e “Rocco Schiavone”, ma anche preso parte a film come “Il colore nascosto delle cose”, regia di Silvio Soldini, e “Terapia di coppia per amanti” firmato da Diego De Silva.

Anna Ferzetti, Greta e Lea/ Compagna e figlie Pierfrancesco Favino: "Il segreto è.."

Il primo incontro amoroso tra Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino risale a quasi vent’anni fa, quando entrambi si trovavano ad una festa. Da quel momento non si sono più lasciati e dal loro amore sono nate due splendide figlie, Greta e Lea, rispettivamente di 15 e 9 anni. Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino non sono sposati ufficialmente, anche se non hanno escluso, un giorno, di salire all’altare.

PIERFRANCESCO FAVINO/ “Mio papà: benzina per il mio orgoglio ma anche tanta forza”

Anna Ferzetti, Greta, Lea: la grande famiglia di Pierfrancesco Favino

“Magari un giorno, chi lo sa, ci sposeremo festeggiando con gli amici”, avevano detto i due attori tra il serio e il faceto. A proposito di nozze, la dolce metà di Favino ha più volte affermato di non ritenerle una tappa importante. Ha infatti impiegato parecchio tempo anche per concepire l’idea della convivenza. Hanno compiuto il passo decisivo quando hanno scoperto di aspettare Greta.

All’inizio della loro storia i due vivevano in due appartamenti nello stesso palazzo, soltanto in un secondo momento – come detto – hanno deciso di vivere sotto lo stesso tetto. Ciononostante Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino sono una delle coppie più solide del mondo cinematografico italiano.

Anna Ferzetti, moglie Pierfrancesco Favino/ “Lo amo perché fa crepare dal ridere”

