Anna Foglietta attacca Ilary Blasi e Unica/ “Tradimento doloroso, ma ha superato il limite”

Anna Foglietta attacca Ilary Blasi e il suo docufilm

In Italia da ormai diversi giorni si continua a parlare di Unica di Ilary Blasi e anche Anna Foglietta ha detto la sua sul docufilm. Fin dal suo lancio su Netflix, il viaggio nella vita di Ilary Blasi, con focus specifico sulla rottura con Francesco Totti, ha diviso il Paese scatenando opinioni contrastanti. L’attrice Anna Foglietta, intervistata da Vanity Fair, ha commentato la fine della storia tra Totti e Ilary Blasi, scagliandosi contro quanto visto nel docufilm che ormai da giorni sta facendo chiacchierare l’Italia.

Anna Foglietta si è così espressa nel corso dell’intervista concessa al noto magazine sulla rottura tra Totti e Ilary Blasi: “Allora io penso che il tradimento sia una delle cose più dolorose da scoprire ma anche da fare. Ed è forse questa la cosa, come a dire, più eccitante perché il dolore resta sempre uno dei motori che ci alimenta. Il tradimento, però, spiattellato così mi disturba enormemente. Credo che ci sia un limite, e che questo vada oltre. Insomma, non è la mia storia”. Anna Foglietta, sempre a Vanity Fair, ha poi parlato del suo legame con i figli: “Li amo come essere umano e come genitore però in senso obiettivo. Se mio figlio fa qualcosa che non amo, che non mi piace, non cerco mai di proteggerlo. Credo fermamente che il genitore sia anche un ruolo politico”.

Anna Foglietta si sfoga: “Da parte di alcuni genitori non sento amore”

Dopo aver commentato il docufilm Unica lanciato da Ilary Blasi su Netflix, Anna Foglietta ha poi preso la parola su temi più intimi e personali. Dopo essersi espressa sul legame con i figli, Anna Foglietta ha svelato il suo punto di vista su alcuni legami tra genitori e figli: “Noi mettiamo al mondo dei figli non solo per amarli, ma soprattutto per formarli e per dare loro il meglio di noi, affinché a loro volta possano dare al mondo il meglio di loro stessi. Quando sento alcuni genitori dire “non me ne ero accorto, non pensavo” credo che sia impossibile, questo accade quando viviamo un po’ nella costruzione del mito dei nostri figli, e quello non è amore” ha detto Anna Foglietta.

Sempre soffermandosi sul tema, Anna Foglietta, che ha parlato della sua battaglia con il panico, ha manifestato altri suoi punti di vista sulle famiglie: “Anche io dico ai miei bambini ‘amore mio, ti amo’ ma è un amore diverso da quello che provo per mio marito, quello per mio marito è un amore scelto, frutto di un amore costruito e nato da un’unione. L’amore per i figli, invece, è anche senso di grande responsabilità” le parole di Anna Foglietta.











