Simona Ventura, frecciatina ad Ilary Blasi per il docufilm “Unica”?/ “Non avrei mai potuto fare come lei…”

Simona Ventura, quanto amore con Giovanni Terzi: “E’ l’amore della vita…”

L’interesse mediatico, soprattutto sui social, come giusto che sia va a periodi; attualmente tra i temi più dibattuti occupa un posto di rilievo la scelta di Ilary Blasi di raccontare il suo matrimonio arrivato al capolinea con Francesco Totti con un docufilm, “Unica”. La conduttrice ha voluto chiarire punto per punto i vari retroscena e rumor – molti infondati – emersi nel corso dei mesi in relazione alla rottura con l’ex bandiera della Roma.

Chiaramente, Ilary Blasi era ben consapevole che l’uscita del docufilm “Unica” avrebbe suscitato pareri contrastanti. Molti si sono schierati con la conduttrice, legittimando la sua volontà di rispondere alle insinuazioni con una verità, la sua, diretta e dettagliata. Altrettanti però hanno poco apprezzato la decisione di mettere in piazza le sue dinamiche private e sentimentali. Non sono mancati i pareri di personaggi noti e, come riporta Leggo, ha commentato la vicenda anche una sua collega: Simona Ventura.

Simona Ventura commenta “Unica” di Ilary Blasi: “Per me è importante tutelare i figli…”

Come riporta il portale, Simona Ventura ha di recente rilasciato un’intervista per Repubblica dove, parlando del rapporto con Giovanni Terzi, è arrivata a commentare la scelta di Ilary Blasi nel merito del docufilm “Unica”. “Giovanni è un uomo risolto, non è mai in competizione con me; è l’amore della vita. Ho 58 anni, lui ne compirà 60 a giugno; la nostra non è una casa, è un comune. Lui ha due figli, Lodovico e Giulio. Io tre: Niccolò, Giacomi e Caterina”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Da noi nessuno resta indietro, i ragazzi sono grandi e si vogliono bene, abbiamo superato le difficoltà…”.

Proseguendo nell’intervista rilasciata per Repubblica – riportata da Leggo – Simona Ventura ha argomentato ulteriormente sulla bellezza della sua famiglia prima di arrivare al docufilm “Unica” di Ilary Blasi. “Io e Giovanni siamo due persone che hanno amato, sono state amate, hanno vissuto le proprie vite e si sono incontrate. Ho il massimo rispetto per i miei ex, oddio non per tutti… Apprezzo Ilary Blasi ma non avrei mai potuto fare come lei in Unica, per me è importante tutelare i figli”.











