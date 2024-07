Anna Forlinn, chi è?/ Incantevole durante la sfilata hot di Ciao Darwin 9: “Sempre sentita diversa e poi…”

Chi è Anna Forlinn, giovane promessa della moda a Ciao Darwin 9: “Avventura nata da mia insicurezza”

Con i suoi lunghi capelli biondi e il suo sorriso smagliante, Anna Forlinn ha lasciato il segno in passerella a Ciao Darwin 9, conquistando il pubblico di Canale 5 e nel contempo realizzando un suo piccolo sogno. D’altronde calcare il palco di uno dei programmi più amati di Italia non è cosa da tutti, specialmente se si è giovani come lei. Appena ventenne, Anna è considerata una promessa del mondo dello spettacolo e della moda. Nel suo curriculum ci sono parecchie sfilate in passerella, ma anche diverse partecipazioni a Miss Italia e, soprattutto, il primo posto a Pisa per la trentanovesima edizione di Un volto per fotomodella.

Ciao Darwin 9, corpo di ballo: chi sono ballerini e ballerine/ Federica Morello e Noemi Pirozzi prime donne

“Questa bella avventura è nata da una mia insicurezza”, ha raccontato in una bella intervista rilasciata a lecconotizie.com a proposito del suo percorso. “Mi sono sempre sentita un po’ diversa, già da bambina ero più alta rispetto ai miei coetanei e questa cosa mi faceva sentire quasi a disagio, lo vedevo come un difetto, un punto debole”, ha confidato la modella di Ciao Darwin 9.

Sigla Ciao Darwin/ Il significato di 'Matti' e le contraddizioni umane: fu scritta da Renato Zero e..

Anna Forlinn fuori dalla sua comfort zone con l’esperienza a Ciao Darwin: “Una bella opportunità ma…”

Oggi le cose sono decisamente cambiate, d’altra pare Anna ha conosciuto la popolarità, con apprezzamenti quotidiani che non hanno fatto altro che innalzare la sua autostima. “La prospettiva è cambiata, mi sentivo a mio agio e quell’aspetto di me che prima mi sembrava ‘brutto’ è diventato il mio punto di forza. In passerella mi sono ritrovata”, le sue parole.

A Ciao Darwin 9 aggiunge più di un tocco di sensualità in passerella, per un’esperienza che porta e porterà sempre nel cuore. “Ciao Darwin è una bella opportunità, anche se la mia ‘comfort zone’ è quella dell’indossatrice”, ha detto la Forlinn.

Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo/ "Il tumore potrebbe ricomparire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA