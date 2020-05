Anna Ghinazzi, moglie Pupo/ Lui chiarisce “Non posso rinunciare a nessuna delle due”

Pubblicità

Anna Ghinazzi è e sarà sempre una delle due donne che Pupo ha amato di più nella sua vita. Il cantante non ne ha mai fatto mistero: la moglie non è la sola ad occupare un posto nel suo cuore, anche se prima di raggiungere l’attuale stabilità, ha avuto un lungo trascorso come latin lover. “Faccio quello che fanno tutti gli uomini, solo che io lo dico”, ha detto il cantautore tempo fa a Domenica Live, “Non tutti gli uomini hanno moglie e amante, ma molti. Io amo due donne, Anna e Patricia. Non posso rinunciare a nessuna delle due”. Al fianco di Pupo infatti non c’è solo Anna, la donna che ha sposato nel ’74, ma anche Patricia Abate, prima manager, poi amante e infine fidanzata. “Con Patricia lavoro, io sono molto in giro per il mondo”, ha aggiunto, “Con Anna vivo i momenti a casa. Tra loro un po’ di gelosia ci sarà ma sono molto rispettose. Però non scherziamo, non consiglierei a nessuno di intraprendere questo tipo di strada. È accaduto, ancora siamo insieme, ma non è semplice”. Non sappiamo però quale sia l’altra campana, visto che Anna si è sempre dimostrata schiva di fronte a interviste e telecamere. Ma dato che il rapporto a tre sembra durare da diversi decenni, non può che essere d’accordo con le parole del marito.

Pubblicità

Anna Ghinazzi, moglie Pupo: ecco come ha fatto perdere la testa al cantante

Anna Ghinazzi ha fatto perdere la testa a Pupo e per questo i due hanno deciso di sposarsi ormai 46 anni fa. All’epoca del loro primo incontro, lei portava ancora il cognome da nubile, Erli, ed era giovanissima. Pupo infatti aveva solo 15 anni, ma i due hanno atteso quattro lune prima di decidere di andare verso l’altare. Anche perchè Anna era incinta e poco dopo il cantante ha scelto di partire in anticipo per il servizio militare. Le scappatelle tuttavia ci sono sempre state, anche a ridosso delle nozze. Una delle più note è quella che ha unito l’artista a Donatella Milani, co-autrice della hit Su di noi e in grado di mettere in crisi il matrimonio fra Anna e Pupo. Quando la relazione con la Milani è stata resa pubblica, marito e moglie si sono separati legalmente, ma poi si sono riconciliati. Da quanto ne sappiamo, visto che la passione per le donne non è mai scemata in Pupo, Anna non lo ha perdonato solo in quest’occasione. Le altre scappatelle invece sono passate in secondo piano. Oggi, 3 maggio 2020, Pupo sarà in collegamento con Domenica In e di certo il discorso ricadrà su come sta vivendo questa quarantena. Ci sono difficoltà a doversi dividere fra moglie e amante? Non è chiaro se l’artista per esempio abbia dovuto rinunciare ad una delle due compagne di vita, dati i divieti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA