Chi è Anna Kalinskaya, la fidanzata di Sinner

Intorno a Jannik Sinner, dopo i suoi ultimi trionfi, c’è tanta curiosità non solo sui prossimi impegni sportivi, ma anche per la vita privata. Anna Kalinskaya è la ragazza con cui il campione di tennis fa coppia fissa da diverso tempo. I due, inizialmente, hanno vissuto la storia in modo discreto e riservato per poi uscire allo scoperto vivendo la relazione alla luce del sole. I due, infatti, sono stati pizzicati durante una romantica vacanza in Sardegna in seguito alla quale, però, si sono diffuse voci di crisi.

Al termine della vacanza, infatti, il silenzio tra i due ha dato vita ad una serie di pettegolezzi e pare, inoltre, che lei abbia smesso di seguire il campione. Ora, però, con un gesto importante, la tennista russa ha messo a tacere tutto.

Anna Kalinskaya in prima fila per il fidanzato Sinner

Dopo il silenzio, Anna Kalinskaya ha cominciato a lanciare segni della presunta crisi superata pubblicando sui social una storia in cui si prendeva in giro per il suo italiano. A zittire tutti, però, è stato un gesto importante della tennista che si è presentata nel box di Sinner durante i quarti di finale contro Medvedev. La tennista russa è stata vista nel box proprio dietro i due coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi.

Un gesto importante quello della Kalinskaya che ha scelto di essere accanto al fidanzato in un momento importante della sua carriera. Nessuna crisi, dunque, tra i due tennisti che continuano ad amarsi e a supportarsi in tutte le gare di cui sono protagonisti.