Anna e le sue canzoni virali/ La reazione di Brenda Asnicar al remake di “Gasolina”

Chi è Anna? I suoi brani diventano virali e non è la prima volta

Anna (Pepe) è una rapper italiana, classe 2003 e un talento unico: creare canzoni virali. Ebbene si, le canzoni di Anna sono molto popolari sui social e sono diventate dei veri e propri trend su Tiktok. La ragazza aveva ricevuto la prima ondata di successo e popolarità nel 2020 con il brano “Bando”, diventato un vero e proprio tormentone. La cantante a Fanpage aveva rivelato che dopo il successo del 2020 non era stato tutto rose e fiori: “All’inizio mi sentivo un pesce fuor d’acqua, non mi sentivo tanto accetata. Piano piano, col tempo, ho imparato tanto e sono felice di me stessa e di aver lavorato bene”.

Dopo il 2020 Anna ha lavorato ad altri brani e ha avuto collaborazioni importanti ma è nel 2022 con il brano “Gasolina” che è arrivata nuovamente in cima alle classifiche di Spotify. E’ proprio con questo brano che Anna parteciperà a Battiti Live questa sera, facendo ballare tutti. Il brano originale appartiene a Brenda Asnicar, un’attrice che ha fatto sognare e ballare tutti con questo e altri pezzi all’interno della serie tv “Il mondo di Patty” e che non è affatto all’oscuro della rivisitazione di Anna e del suo successo.

Com’è nata la “Gasolina” di Anna e cosa ne pensa Brenda Asnicar?

“Ballano fino a mattina, sabbia brucia come la cartina, sto fumando Gasolina…” Un vero e proprio tormentone il brano di Anna, pensare che è stato scritto in soli 10 minuti! Anna aveva già in mente cosa voleva fare, riprendere il mood spagnolo, con l’aggiunta di qualcosa di contemporaneo e suo. La rapper ha preso ispirazione e base musicale dalla canzone “Gasolina” di Brenda Asnicar, l’attrice che interpretava “Antonella” nella serie “Il mondo di Patty”.

La canzone aveva avuto un enorme successo anni fa e adesso con la rivisitazione di Anna sta avendo nuovamente successo. Molti si sono chiesti cosa ne potesse pensare la prima cantante di “Gasolina” (ovvero Brenda), altri hanno ritenuto surreale il fatto che potesse conoscere la canzone di Anna. Ma come si dice, il mondo è piccolo e pare proprio che Brenda abbia trovato la canzone di Anna su Tiktok e l’abbia ballata, “compiaciuta”. Dopo quel video, le due si sono scambiate dei messaggi e la rapper ha invitato la cantante spagnola a partecipare all’interno del video ufficiale della canzone. Brenda ha accettato con entusiasmo e anche i fan della canzone e della cantante spagnola sono stati molto felici.











