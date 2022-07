Battiti Live 2022 Gallipoli/ Diretta e scaletta 19 luglio: da LDA a Malgioglio

Battiti Live 2022, Gallipoli: anticipazioni e diretta 19 luglio

Dopo i primi due appuntamenti trasmessi dal Lungomare di Bari, oggi, martedì 19 luglio, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con il Battiti Live 2022, lo show itinerante di Radio Norba che, anche quest’anno, sta convincendo il pubblico di Italia 1 che sta regalando allo show itinerante ascolti importanti. Squadra che vince non si cambia e, così, anche per l’edizione 2022, i padroni di casa sono ancora Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, perfettamente a loro agio nei panni di conduttori di uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Affiatati e complici grazie ad una collaborazione che va avanti da tempo, i due conduttori dividono la scena con un volto giovanissimo come Maria Sole Pollio.

Alla giovane attrice ed influencer, infatti, è affidato il compito di recarsi tra il pubblico, raccogliere domande e curiosità da porgere agli artisti che interagiscono così con i loro fan al termine delle varie esibizioni.

Battiti Live 2022: la scaletta della tappa di Gallipoli

La terza tappa del Battiti Live 2022 in onda questa sera avrà come location la splendida Gallipoli. Dalla perla salentina, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri condurranno una serata ricca di artisti amatissimi dal pubblico come Fedez, Cristiano Malgioglio, ma anche gli artisti nati recentemente nella scuola di Amici. Ecco, dunque, tutti i cantanti che si alterneranno sul palco questa sera: Fedez, Mara Sattei, Tananai, Dargen D’Amico, Gabry Ponte, Darin, Fred De Palma, Mr. Rain, Alfa, Big Boy, Lda, Giordana Angi, Bianca Atzei, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Federico Rossi, Malika Ayane, Dani Faiv, Albe, Riki, Blind, Cioffi, Irama.

Anche questa sera, inoltre, non mancheranno le esibizioni itineranti. In particolare, Marco Mengoni si esibirà da Conversano mentre Bob Sinclair farà ballare tutti direttamente da Massafra.

Come vedere la diretta streaming del Battiti Live 2022

La terza puntata del Battiti Live 2022, dunque, può essere seguita in diretta televisiva sintonizzandosi, a partire dalle 21.25, su Italia 1. Contemporaneamente è possibile seguire anche la diretta streaming attraverso Mediaset Play. Per farlo basta collegarsi, tramite un pc, al sito o scaricare l’apposita applicazione disponibile per smartphone, tablet e smart tv.

Attraverso l’app Mediaset Play, inoltre, è possibile recuperare anche le puntate precedenti, ma anche guardare le singole esibizioni dei vostri artisti preferiti.











