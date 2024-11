Ballando con le stelle 2024, Sonia Bruganelli eliminata: social scatenati dopo l’esito

La coppia formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia è stata eliminata da Ballando con le stelle dopo aver perso lo spareggio in questa prima parte di puntata, anche se i giochi non sono definitivamente chiusa, visto che la prossima puntata prevederà il ripescaggio, con una coppia che tornerà tra i concorrenti. L’ex moglie di Paolo Bonolis si è espressa subito dopo la notizia dell’eliminazione, per mano di Paolantoni e Kuzmina, ma anche Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti.

Sonia Bruganelli ha salutato i telespettatori dopo l’esito del ballottaggio: “In queste settimane ho visto il mio corpo cambiare, ho visto la testa muoversi in un modo”. La padrone di casa del dancing show di Rai1 Milly Carlucci ha però ricordato che non è finita qui, visto che la prossima settimana andrà in scena il ripescaggio e questo ovviamente potrebbe giocare a favore di Sonia, che a quel punto potrebbe tornare in gara. Intanto i social si sono divisi dopo la notizia dell’eliminazione di Sonia Bruganelli, tra chi ha accolto con favore la decisione e chi invece sperava che l’autrice tv potesse restare ancora nel programma, magari fino all’ultimo atto. “Non poteva pensare di salvarsi un’altra volta” è uno dei commenti spuntati sui social mentre altri non hanno compreso il risultato e avrebbero preferito vedere fuori altri protagonisti, come per esempio Paolantoni. Ma i giochi non sono certamente chiusi e potrebbero arrivare nuove sorprese nell’arco della prossima puntata: per Sonia Bruganelli potrebbe non essere detta l’ultima parola.

Sonia Bruganelli spacca il web dopo l’eliminazione da Ballando con le stelle 2024

L’addio della ex moglie di Paolo Bonolis ha scatenato reazioni contrastanti sui social, con Sonia Bruganelli che ha accolto con sportività l’esito del programma, mentre diversi telespettatori si sono arrabbiati davanti alla decisione finale.

“Io credo che Sonia abbia pagato le minacce di lasciare il programma nelle scorse puntate più che la performance” si legge tra i commenti spuntati su X nel bel mezzo della puntata di Ballando con le stelle 2024.