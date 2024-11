Forse non tutti sanno che Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, rischiò una denuncia per vandalismo, qualche anno fa, quando aveva compiuto da poco sedici anni. Un episodio triste e amaro, che paradossalmente diede alla ragazza popolarità ed un inaspettato seguito. E’ passato qualche anno da quando Anna Lou da allora, ma all’epoca la giovane catalizzò l’attenzione dei media per aver fatto una bravata, scrivendo su alcuni sedili di un autobus. Un fatto che l’aveva catapultata nell’occhio del ciclone, essendo la figlia di Morgan e Asia Argento.

Anna Lou Castoldi: "Ho lavorato come imbianchino e porta pizze"/ "Non volevo dipendere dai miei genitori"

Così, proprio come raccontato durante Ballando con le Stelle, Anna Lou decise di cancellarsi dai social e di allontanarsi dagli insulti. Troppo difficile e impegnativo gestire una mole così imponente di popolarità, ma sopratutto tenere a bada gli hater. “Avevo messo una storia nella quale sembravano scritte indelebili e le persone si sono arrabbiate. Sono usciti un sacco di articoli…”, ha ricordato dispiaciuta Anna Lou Castoldi.

Nikita Perotti, chi è? "Io e Anna Lou Castoldi? Poli opposti"/ "Siamo una coppia che..."

Anna Lou Castoldi e il periodo dei lavori socialmente utili: “Mi dissero che nessuno li avrebbe fatti se…”

La faccenda si risolse positivamente dopo le scuse pubbliche di Anna Lou, ma per diverso tempo la ragazza è rimasta alla larga dai social. In quel periodo, infatti, molti hater l’avevano presa di mira e sembravano attenderla al varco, in attesa di una nuova bravata. “Mi hanno insultato gravemente dicendo cose tipo che avrebbero dovuto abortirmi. Cose assurde”, la confessione choc dell’aspirante ballerina.

Dopo l’episodio, sono arrivati i lavori socialmente utili, ma anche in questo caso Anna Lou si domanda se fosse stato il suo cognome a pesare negativamente. “La stessa assistente sociale mi disse che nessun altro, facendo quello che ho fatto io, sarebbe andato ai servizi sociali”, ha raccontato.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Ballando con le stelle 2024/ Social e giuria coesi: "questo è ballare!"