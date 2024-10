Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti volano in altissima classifica a Ballando con le Stelle 2024. La figlia di Morgan e Asia Argento sta incantando giuria e pubblico, grazie anche ad un insegnante che ha saputo valorizzarla e ritagliarle delle coreografie su misura. Fino a questo momento, quindi, abbiamo visto un’accoppiata interessante e frizzante. C’è alchimia, dialogo, capacità di intrattenere e coinvolgere, senza appesantire troppo. Lo hanno confermato sabato scorso, in una puntata che ha visto Anna Lou primeggiare. E questa sera, sabato 26 ottobre, la coppia va a caccia di conferme per mantenere il primato.

Quale esibizione avranno preparato Nikita e Anna Lou? In settimana si sono allenati duramente per mantenere alti gli standard, ma ogni puntata come sappiamo è una storia a parte. Vedremo dunque se ‘Lulù’, come l’hanno soprannominata i giudici, riuscirà a fare ancora centro e se davvero potrà essere una delle candidate alla vittoria finale del programma. Il percorso è ancora molto lungo e c’è tanta strada ancora da fare…

Di sicuro Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti hanno iniziato col piede giusto a Ballando con le Stelle 2024. Feedback positivi anche dal mondo dei social, dove la coppia sembra aver fatto breccia. In pochi si aspettavano una Anna Lou così creativa e battagliera, forse perché l’attenzione era rivolta ad altro. Fatto sta che la figlia di Morgan e Asia Argento è una delle rivelazioni di questa programma e ora che ha assaporato la vetta della classifica non ha più intenzione di lasciarla.

Ad insidiarla ci sono due avversarie temibili come Bianca Guaccero e Federica Nargi, ma guai a sottovalutare la Castoldi che, insieme al suo maestro Nikita, sta preparando una nuova coreografia che promette di lasciare tutti a bocca aperta. Riuscirà a ripetere l’impresa?

