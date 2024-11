Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti alla riscossa

Tra alti e bassi Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti proseguono la loro avventura a Ballando con le stelle 2024, con l’obiettivo di mettere le mani sulla finale. Ci riusciranno? A nostro avviso hanno tutte le carte in regola per portare a compimento il loro obiettivo. In queste settimana Anna Lou e Nikita hanno dato grandi dimostrazioni, sia da un punto di vista tecnico che di affinità in pista. Alcune esibizioni sono riscuote alla grande, altre meno e la giuria non si è risparmiata né tirata indietro dal ‘bastonare’ il duo.

Un paio di settimane fa, così, Anna Lou e Nikita hanno toccato il loro punto più basso a Ballando con le Stelle, mentre settimana scorsa si sono risollevati con grande grinta e determinazione, tornando in una posizione di classifica più consona. D’altronde Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti hanno sempre volato ad alta quota e ora vogliono confermarsi.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti ad un passo dalla finale dopo aver risalito la china

Come due guerrieri assetati di “vendetta”, Anna Lou e Nikita si sono ripresi la scena a Ballando con le Stelle, facendo ricredere la giuria che la puntata prima li aveva affossati. Il pubblico è sempre stato dalla loro parte e la sensazione è che la figlia di Morgan e Asia Argento si giocherà le sue carte per la vittoria fino alla fine.

Allieva e insegnante hanno instaurato un ottimo feeling sul palco di Ballando con le stelle 2024 e questa sera, sabato 30 novembre, torneranno in pista concentrati sull’obiettivo e con il desiderio di conquistare una standing ovation che valga il passaggio alla prossima puntata. Non abbiamo dubbi che faranno un ottimo lavoro, dopo aver sgambettato intensamente in sala prove. La corsa verso la finale è ricominciata…

