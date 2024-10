Anna Lou Castoldi, chi è la fidanzata Dora: la coppia ha un progetto di vita

Questa sera tornerà in pista a Ballando con le stelle 2024 Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento che dopo la puntata d’esordio proverà a migliorare e crescere nel programma condotto da Milly Carlucci. Non tutti sanno che Anna Lou Castoldi è fidanzata con Dora, la ragazza con la quale sogna di costruire una famiglia e ha progetti molto importanti e ambiziosi, già nel 2022 la figlia d’arte aveva fatto coming out, lasciandosi andare a una rivelazione molto importante: “Sono innamorata del mondo attraverso gli occhi di una ragazza” ha detto Anna Lou Castoldi.

In una intervista a Fanpage Anna Lou Castoldi ha ammesso di non nutrire particolare necessità del matrimonio in chiesa: “Non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese” ha detto la figlia di Morgan e Asia Argento.

Anna Lou Castoldi fuggita dall’Italia con Dora? “I giovani vengono spinti altrove”

Per Anna Lou Castoldi è tempo di godersi l’avventura a Ballando con le stelle 2024, ma intanto la figlia di Morgan e Asia Argento resta concentrata anche sulla sua vita privata, vissuta al fianco di Dora ma fuori dall’Italia, visto che nel Bel Paese diverrebbe complicato metter su famiglia: “Noi due abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria… ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove” aveva detto Anna Lou Castoldi a Fanpage.

Allo stesso tempo è forte il desiderio di iniziare una nuova avventura in Italia, in particolare con Dora che spera di rientrare a casa, ma è proprio all’estero che le due potrebbero abbracciare la sicurezza di creare una famiglia: “Altrove ci potremmo trovare meglio” ha detto Anna Lou Castoldi sulla storia con la fidanzata.