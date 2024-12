Oggi Anna Lou Castoldi è serenamente single, almeno così sembrerebbe, ma il suo recente passato è legato indubbiamente all’ex fidanzata Dora. Non molti mesi fa, infatti, Anna Lou e Dora erano felicemente fidanzate, poi qualcosa si è rotto. Come spesso accade, infatti, dopo la ‘luna di miele’ iniziale molte coppie vengono affrante dalla routine e dalla quotidianità. Nel caso di Anna Lou e Dora non è del tutto chiaro cosa abbia decretato la fine del loro rapporto.

Non ci sarebbero tradimenti o cose particolarmente gravi di mezzo, semplicemente idee diverse per il futuro e qualche incomprensione di troppo. Eppure Anna Lou, nel maggio 2023 si era sbottonata parecchio sulla storia d’amore con Dora. Infatti la figlia di Morgan e Asia Argento parlava già di impegni importanti per il futuro, tra matrimonio e adozione. “Non ci serve sposare in Chiesa, però adottare e farsi una famiglia in Italia è difficile”, aveva detto.

Anna Lou Castoldi e l’ex fidanzata Dora: amore diventato amicizia?

La storia con Dora sarebbe finita da oltre un anno, ma oggi pare che Anna Lou Castoldi e la sua ex siano ancora in buoni rapporti. La situazione sarebbe precipitata nell’ultimo periodo tra le due ragazze e ad un certo punto entrambe sono arrivate alla conclusione che era meglio separarsi. Troppe differenze e troppi punti di scontro. “Noi due ci vogliamo ancora un sacco di bene, le cose non stavano funzionando, è stata una cosa d’amore, perché non è che l’amore va via”, le sue parole .

“Continuo ad amarla e credo anche lei, semplicemente non è una relazione che può funzionare quotidianamente per gli stili di vita, ma ci apprezziamo infinitamente e se abbiamo bisogno di parlarci, ci parliamo”, aveva spiegato la giovane concorrente di Ballando con le stelle. Come dicevamo, oggi, è una storia finita.

