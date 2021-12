Anna Lou, Lara e Maria Eco, le figlie di Morgan/ Nate da tre mamme diverse

Morgan è certamente uno dei personaggi più stravaganti della nostra Tv, protagonista spesso di atteggiamenti sopra le righe che hanno poi scatenato non poche polemiche e critiche anche nel pubblico da casa. Emblematico è quanto era accaduto nel periodo in cui era uno dei coach di “Amici” in cui era arrivato a scontrarsi anche in maniera pesante con alcuni dei ragazzi che stava seguendo. Questo atteggiamentp è apparso evidente anche con alcune scelte compiute nella sua vita privata, che non è mai stata del tutto lineare.

I rapporti con due delle sue ex, Asia Argento e Jessica Mazzoli, non sono terminati in maniera tranquilla, anzi. Entrambe, infatti, sono arrivate a denunciarlo per non avere supportato economicamente le loro due figlie, oltre ad avere parlato male di lui in diverse interviste. Non è andata meglio nemmeno con la sua terza ex compagna, Alessandra Cataldo.

Il primo rapporto sentimentale importante di Morgan è stato quello con Asia Argento, durato dal 2000 al 2007. Nel 2001 è nata la loro figlia, Anna Lou, che ha deciso di seguire le orrme della mamma. Da poco ha infatti deciso di intraprendere la carriera di attrice ed è stata protagonista della terza stagione della serie Netflix, “Baby“, dove interpretava il ruolo di Aurora. In passato aveva già recitato in un film diretto dalla madre, “Incompresa”, al fianco di Charlotte Gainsbourg e Gabriel Garko.

Nel 2012 il cantante è diventato papà di Lara (apparsa al suo fianco a “Ballando con le stelle”), nata dalla relazione con la cantante Jessica Mazzoli. La giovane aveva criticato l’uomo per il suo modo di agire: “La sentenza prevede che lui veda Lara ogni 15 giorni inmia presenza o di un familiare delegato – aveva raccontato in un’intervista -. Non sarei io a dover andare da lui, ma lui da noi. In due mai successo”. Successivamente l’ex frontman dei Bluvertigo aveva accusato l’ex compagna di averlo incastrato.

A marzo 2020 l’artista è diventato papà di Maria Eco, nata dalla relazione con Alessandra Cataldo, ma anche questa relazione ha avuto breve durata.



