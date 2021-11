Asia Argento e Anna Lou, ex moglie e figlia Morgan/ “Ci amavamo moltissimo”

Asia Argento e Anna Lou sono la ex moglie e la prima figlia di Morgan: un grande amore terminato per un solo motivo “eravamo immaturi”. Asia Argento e Morgan si sono lasciati più di 15 anni, ma la loro storia d’amore continua a incuriosire il pubblico italiano. Un rapporto altalenante quello tra il cantautore e l’attrice fatto di alti e bassi, di amore ed odio, di litigi e rappacificazione. Proprio la Argento recentemente durante una chat su ClubHouse ha posto una domanda all’ex marito: “ma perché noi ci siamo lasciati?”. Il leader dei Bluvertigo ha risposto così: ” perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”.

Luciana Colnaghi, mamma di Morgan/ Il dolore per il suicidio del marito

La risposta di Morgan ha dato il via ad una serie di scambi di messaggi tra i due con la figlia di Dario Argento ha replicato: “ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza. Ci amavamo moltissimo, e io godevo quando ti vedevo in tour con i Bluvertigo”.

Morgan e Asia Argento: matrimonio bis?

Asia Argento e Morgan pronti al secondo matrimonio? L’attrice e il cantante su ClubHouse si sono lasciati andare ad una serie di confessioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico e del gossip. Delle provocazioni vere e proprie quelle lanciate dall’attrice e regista che ha proposto all’ex marito di riprovarci e tornare insieme. Morgan non se lo è fatto dire due volte, anzi ha risposto: “quando? In autunno no, cadono le foglie e io muoio. E poi in autunno i violini singhiozzano. Fammi questo regalo. A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico”.

MORGAN E ALESSANDRA TRIPOLI, BALLANDO CON LE STELLE/ Lucarelli "imbavagliata"

In realtà il passato di Asia Argento e Morgan non è così roseo. Dopo il matrimonio e la nascita di Anna Lou, Asia Argento aveva dato il via ad una vera e propria guerra in tribunale con delle accuse ben precise: Morgan non aveva pagato gli alimenti alla figlia accumulando un debito di 160 mila euro. Un debito che Morgan aveva pagato con lo sfratto dalla sua casa con il cantante che aveva accusato: “Asia è stata la causa principale, con un pignoramento, di tutto il procedimento giudiziario”. Pace fatta tra i due?

LEGGI ANCHE:

Morgan tra le ex fidanzate Maddalena Corvaglia e Selvaggia Lucarelli/ I suoi flirt

© RIPRODUZIONE RISERVATA