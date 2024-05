Anna Marcacci Brosio, chi è la mamma morta di Paolo Brosio/ “Era una donna pazzesca”

Anna Marcacci Brosio, mamma Paolo Brosio: il dolore del giornalista per la sua scomparsa

Anna Marcacci Brosio, la mamma di Paolo Brosio, è stata indubbiamente la donna più importante nella vita del giornalista che ha dovuto affrontare un dolore enorme nel momento in cui è venuta a mancare. Donna forte, coraggiosa e determinata, la mamma di Paolo Brosio aveva conquistato l’affetto del pubblico anche grazie alla sua simpatia ed ironia. Sono diversi, infatti, i siparietti televisivi che Paolo Brosio e la mamma hanno regalato ai telespettatori a cui Paolo ha anche raccontato il dolore che lo accompagna da quando la mamma è venuta a mancare.

Paolo Brosio ‘cerca moglie’ a La Volta Buona/ Tra le pretendenti Jessica Morlacchi: “Hai comprato casa?"

“Valeva per quattro, era una donna pazzesca, ho sofferto molto per la sua scomparsa. Ognuno si autodetermina nella vita in base a quelle che sono le circostanze, sicuramente ora che non ci sono più mia mamma e mio padre la famiglia mi manca”, ha raccontato il giornalista in un’intervista rilasciata ai microfoni de La volta buona a marzo 2024.

Paolo Brosio, chi è la bambina adottata in Bosnia a distanza/ "Non può venire qui perché..."

Paolo Brosio e il ricordo di mamma Anna

La morte di mamma Anna ha segnato profondamente Paolo Brosio che ha sempre avuto nella madre un supporto importante. Dopo la sua scomparsa, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, il giornalista ha raccontato alcuni aneddoti della vita vissuta accanto alla madre. «Mi cazziava sempre. Del resto ero la pecora nera. Per andare a scuola mi faceva mettere i pantaloni di vigogna, maglione blu e camicia bianca: non sa quanto mi prudevano, sognavo i jeans come i miei compagni», raccontava.

Donna molto elegante e raffinata, rimproverava spesso il figlio anche per il look che la donna non condivideva: «Diceva che dovevo indossare la cravatta, spazzolarmi le scarpe, che in tv sembravo un pazzo, ma che vergogna!».

Anna Marcacci Brosio, chi era la mamma di Paolo Brosio/ "Avevamo un rapporto simbiotico..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA