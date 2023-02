Anna Marchesini, com’è morta e rapporto con Tullio Solenghi/ “Nel dolore sei nudo”

Anna Marchesini come è morta: la lunga malattia che l’ha colpita

Anna Marchesini ha fatto la storia della comicità italiana, e ha raggiunto l’apice con il famoso Trio insieme a Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Classe 1953 è stata una grande comica, attrice di teatro, doppiatrice e scrittrice di notevole talento.

Purtroppo, Anna Marchesini è morta a soli 62 anni a causa della l’artrite reumatoide contro cui combatteva da anni. La comica si è spenta il 30 luglio del 2016, dopo una serie di ricoveri per l’aggravarsi della malattia che l’ha consumata negli anni. In una precedente intervista a Vanity Fair, l’artista dichiarava: “Non riesco a mettere un etto. Alcuni invecchiano incicciandosi, altri incartapecorendosi. Io ho preso da mamma. Ho il timore di sembrare fragile, ma non lo sono: secondo me a 80 anni sono sulla sedia a rotelle, ma la capoccia quella no, quella non m’abbandona” E sul dolore aggiungeva: “È un luogo di verità, nel dolore sei nudo: puoi usare strumenti per coprirlo, ma è un viaggio necessario. Del dolore non cerco il senso, ma trovo che in esso – anche nel mio- ci sia una strepitosa quantità di vita”.

Anna Marchesini e il rapporto fraterno con Tullio Solenghi

Anna Marchesini ha toccato l’apice della sua carriera con il noto Trio, composto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Il gruppetto è stato fondato nel 1982 e si è sciolgo nel 1994, anche se l’amicizia tra loro non è mai svanita. Tullio Solenghi, ospite Da noi a ruota libera ricordava la sua amica e collega: “Intanto non ho mai visto nessuno avere una tale centralità di se stessa da rifiutare qualsiasi tipo di compromesso“.

L’attore e imitatore sul rapporto con Anna Marchesini svelava: “Starle vicino era anche complicato ma è stata la magia di avere accanto la più grande attrice della sua generazione e di qualcuna precedente“. Poi sul Trio aggiungeva: “Noi ci siamo sempre considerati tre fratellini, non c’era mai la voglia di prevalere sull’altro“.

