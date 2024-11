Un’intera carriera dedicata a regalare sorrisi, mai solo; Tullio Solenghi – con Massimo Lopez e la compianta Anna Marchesini – è ancora oggi fonte di ispirazione per chi vive della medesima passione; veicolare emozioni a ritmo di umorismo e comicità. L’attore è forse riuscito a percorrere le grandi tappe della sua carriera anche grazie ad un supporto aggiunto e al contempo necessario; quello di sua moglie Laura Fiandra. La sua prima fan, sostenitrice, ma soprattutto compagna di vita.

Laura Fiandra – moglie di Tullio Solenghi – non appartiene al mondo dello spettacolo, non condividere con l’attore i palcoscenici, teatri ed esperienze sul piccolo schermo; un fattore che però non la rende lontana dal mondo del consorte, anzi. E’ stato lui stesso in passato a sottolineare come, senza di lei, forse non sarebbero arrivati i tanti traguardi professionali. “Spesso si dice che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna; nel mio caso, l’ho sempre avuta al mio fianco e spero che sia così ancora per tanti anni”.

Eloquenti le parole di Tullio Solenghi nel descrivere l’amore per sua moglie Laura Fiandra; il proposito di averla al suo fianco per tanti anni è la più grande delle dichiarazioni dato che hanno già condiviso praticamente un’intera vita insieme. Proprio quest’anno hanno toccato il traguardo del mezzo secolo insieme; il loro è dunque un amore tanto viscerale quanto longevo. “Trasuda amore per tutti noi”, ha dichiarato in passato Laura Fiandra – moglie di Tullio Solenghi – entrambi non perdono dunque occasione per sottolineare solo la bellezza della loro liaison che non conosce battute d’arresto nel corso del tempo.

Ma chi è Laura Fiandra, moglie di Tullio Solenghi? Come anticipato in precedenza, dal punto di vista professionale non gode della medesima popolarità del marito non appartenendo al mondo dello spettacolo. La sua passione principale riguarda i fornelli e in particolare un settore specifico; è infatti una stimata chef crudista. Nel merito del matrimonio, hanno impreziosito il legame costruendo una splendida famiglia con la nascita delle figlie Alice e Margherita.