Anna Maria Angiolini, chi è la moglie di Ennio Melis/ “15 anni di differenza ma fu amore per tutta la vita”

Ennio Melis, chi è la moglie Anna Maria Angiolini: “Il primo incontro? Mi apparve all’improvviso”

Questa sera andrà in onda in prima serata su Rai3 Lato A. La storia della più grande casa discografica italiana la RCA. Fondata dagli americani a Roma e diventata un vero e proprio colosso della musica italiana sotto la guida del dirigente Ennio Melis, chi è la moglie Anna Maria Angiolini? La donna da anni continua a mantenere vivo il ricordo del marito ed in una passata intervista rilasciata a Tv2000 ha ripercorso la loro lunga storia d’amore coronata dall’arrivo di quattro figli, di cui la grande è la più famosa, Silvia Melis

Giulia De Lellis, di nuovo insieme ex fidanzato Andrea Damante o flirt con Giano Del Bufalo?/ Gossip di fuoco

Anna Maria Angiolini, moglie di Ennio Melis dirigente della RCA, ha raccontato così il loro primo incontro: “Io ero di 15 anni più piccola. Com’è stato il nostro primo incontro? Apparse improvvisamente vestito da caccia, con gli scarponi da caccia e mi dice balliamo. E mentre balliamo mi dice ‘senti tu mi piaci moltissimo vogliamo provare a conoscerci meglio?’ E io gli dissi ‘anche tu mi piaci moltissimo’” Poco dopo Ennio andò a parlare ai genitori di Anna Maria per chiedere un fidanzamento ufficiale. “È stato amore per tutta la vita” ha confessato la donna.

Angelina Jolie contro Brad Pitt, nuove sconcertanti rivelazioni: "Violento con i bambini"/ "Ho subìto abusi"

Ennio Melis e il ricordo della moglie Anna Maria Angiolini: “Si sentiva responsabile della morte di Luigi Tenco”

Durante l’intervista la moglie di Ennio Melis, Anna Maria Angiolini ha rivelato molti aneddoti e retroscena sul marito, sul suo lavoro e sul rapporto con molti artisti. Ennio era un grande amico di Francesco De Gregori mentre era legato da ‘tanto affetto sincero’ con Lucio Dalla. Più distacco c’era invece con Lucio Battisti, ‘venuto poche volte a casa nostra’. Il dolore più grande, però, è stata la morte prematura di Luigi Tenco: “Non è potuto andare a Sanremo perché la mamma era stata operata e lui rimase a Roma e la notte verso le tre telefonarono e Peroni piangendo gli disse che era morto Luigi Tenco, si era ammazzato, una tragedia. Lui si sentiva responsabile pensava che se ci fosse stato lui non sarebbe successo perché lo conosceva e non lo avrebbe lasciato solo.”

Vincitore The Voice Senior 2024: chi è?/ Pronostico: Vittorio Centrone e Giuseppe Maragno favoriti

La lunga storia d’amore tra Ennio Melis e la moglie Anna Maria Angiolini si è interrotta il 21 febbraio del 2005. Dopo una lunga malattia è morto a Roma all’età di 78 anni. Ai suoi funerali parteciparono molti nomi noti della musica leggera italiana. “Era lui che si interessava alla mia giornata io lo aspettavo per cenare perché non lo facevo mai cenare da solo” ha concluso commossa la moglie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA