Anna May Wong/ Chi è l’attrice icona di stile che cercò se stessa in tutto il mondo

Anna May Wong è l’attrice sino-americana ricordata oggi da Google in occasione del 98mo anniversario della sua morte. Nata Wong Liu Tsong a Los Angeles, Anna May Wong ha descritto nel mondo del cinema una epopea personale amara, seppur dorata, scontrandosi con i pregiudizi di una società che sarebbe maturata solo una generazione dopo la sua. Erano tempi in cui le radici contavano ancora molto e sebbene il sogno americano fosse una realtà per i molti che lasciato il proprio paese erano nati sulla suolo del nuovo continente, l’impronta della società era ancora molto classista e chiusa. Sono tante le riflessioni politiche e sociologiche che suggerisce la vita di Anna May Wong, e forse analizzando meglio la sua vita scopriremo che alcune cose sono cambiate, ma forse i meccanismi che le regolano sono ancora gli stessi. Anna May Wong ebbe la fortuna – e l’abilità – di diventare la prima star di origini cinesi del cinema americano (allora all’epoca del muto) e questo le spalancò una grande carriera anche se “solo” come caratterista, in ruoli molto stereotipati e in cui dei cinesi si stigmatizzavano stranezze e difetti. Da un lato la bellezza e l’eleganza per Anna May Wong si tradusse in una popolarità davvero straordinaria per l’epoca, ma artisticamente non riusciva a trovare spazio nella sceneggiatura, stritolata in ruoli di secondo piano ed estremamente piatti per le sue qualità recitative. Anna May Wong decise quindi di sfruttare la sua popolarità ma abbandonare gli Stati Uniti per cercare in Europa, se non maggiore apertura mentale, almeno maggiore intraprendenza in un cinema di grandi tradizioni, ma già messo sotto pressione dalla potenza dell’industria USA. E qui trovò ruoli di maggiore evidenza, ma si scontrò con un altro tipo di pregiudizio, quello economico. Non riusciva infatti ad ottenere una paga paragonabile a quella delle altre attrici europee o americane, nonostante avesse una parte nel film di maggiore preminenza. Questo la spinse ancora oltre, ad andare in Cina e scoprire le radici del suo popolo, quelle che aveva impresse nei tratti somatici, pur non avendole vissute se non blandamente in ambito familiare, visto che Anna May Wong essendo nata a Los Angeles, la Cina non l’ha mai vissuta dal vivo.

Anna May Wong, ventaglio e cheongsam per conquistare il mondo

Ma cosa rese davvero immortale Anna May Wong era il suo stile. Il fatto di apparire spesso in ruoli stereotipati di donna cinese, ma ovviamente riguardanti donne bellissime e attraenti, come era – e di una bellezza insolitamente fresca e moderna – Anna May Wong, le permise di divenire iconica vestendo alcuni capi di moda tradizionale cinese. Come per esempio il cheongsam rosso e lungo, che consiste in un abito a taglio unico, estremamente aderente (che lei indossava a maniche corte) e a colletto alto in stile coreano, spesso abbottonato su una linea ricurva che – secondo un disegno diagonale – partiva dal collo per arrivare sotto l’ascella. La gonna aveva vertiginosi spacchi laterali il che rendeva l’abito, generalmente fatto in seta, estremamente seducente. Gli accessori che l’hanno resa un’icona sono ovviamente anche questi tipici della cultura cinese. Il ventaglio, anzitutto, e gli orecchini a candelabro. Ovviamente anche la pettinatura di Anna May Wong era decisamente distintiva. Con la frangia e i lunghi capelli sempre raccolti in uno chignon dietro al collo le esaltavano i tratti del viso che univa tratti marcatamente orientali a una forma del viso più tipicamente occidentale il che la rendeva in grado di esprimere nel cinema europeo e americano una gamma di espressioni fortemente comunicative, requisito ovviamente molto importante specie nel cinema muto e rendeva la moda di truccare i tratti somatici di attrici occidentali come era uso del tempo, una pratica inadeguata e che potrebbe giusto strappare qualche sorriso.

