Anna Mazzamauro/ “Sono diversa: non mi faccio pagare e sono una drogata di…”

Anna Mazzamauro è l’ospite dell’ultima puntata settimanale di Io e Te. ‘attrice che, per anni, ha interpretato la signorina Silvani nei film di Fantozzi, si racconta senza filtri ai microfoni di Pierluigi Diaco. “L’unica cosa buona che ho è che so recitare. Il resto è tutto negativo”: parte così l’intervista di Anna Mazzamauro a Io e Te. Accolta da un pubblico entusiasta, dopo aver rivisto alcuni dei lavori fatti nel corso della sua carriera, Anna Mazzamauro si porta a casa l’affetto di tutto lo studio e di Pierluigi Diaco che si dice felice di poter intervistare un’attrice che ha scritto pagine importanti del mondo del cinema, del teatro e della televisione italiana. Attrice a 360 gradi, Anna Mazzamauro non ha dubbi quando deve scegiere tra cinema e teatro. “Sei si è atipiche come me, non brutte, in teatro si può vincere. Invece, al cinema, esiste al definizione di prima donna, anziano, giovane, new entry…”, spiega.

ANNA MAZZAMAURO: “SONO UNA DROGATA DI… TEATRO”

Pur essendo una vera star del mondo della recitazione, Anna Mazzamauro ha sempre frequentato poco i salotti mondani preferendo dedicare il proprio tempo alla cultura. “Non ho avuto amanti o spinte politiche”, racconta l’attrice che ha trovato la propria dimensione sul palco del teatro – “Io sono una drogata di teatro. A volte ti offrono uno spettacolo meraviglioso e non stai a badare se ti pagano o meno perchè hai la possibiità di esprimere te stesso, per cui dici vabbè, mi paghi un’altra volta”, spiega la Mazzamauro che, dovendo definire se stessa, dice – “Sono una diversa: non mi faccio pagare, leggo troppo e mi piace il teatro”, ironizza. Il nome di Anna Mazzamauro è legato a quello di Fantozzi. A distanza di anni, l’attrice confessa di aver finalmente capito la grandezza di quei film: “Solo adesso riesco a capire quanto sia stato importante Fantozzi. Perchè solo adesso capisco la grandezza di Paolo Villaggio che mi ha viziata per intelligenza e bravura”. Se dell’artista non ha nulla da dire, di Paolo Villaggio persona dice: “era uno snob spaventoso. Un giorno gli ho chiesto perchè non eravamo amici e lui mi ha risposto ‘perchè io sono amico solo degli attori ricchi e famosi’, al punto che, in 20 anni, non abbiamo mai pranzato insieme”, conclude.

