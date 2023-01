Anna Melato, chi è/ Il rapporto con la sorella Mariangela, l’ex marito e i figli

Anna Melato, chi è la sorella di Mariangela Melato

Anna Melato, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è la sorella minore di Mariangela Melato, scomparsa l’11 gennaio di dieci anni fa. “La nostra era una famiglia normale, ma nostra mamma ci ha trasmesso nel dna la sua passione per il ballo e la musica. Ermanno studiava musica, suonava la fisarmonica, mentre io e Mariangela, che aveva 11 anni più di me, abbiamo condiviso molti interessi comuni, tra cui la recitazione”, ha raccontato a Famiglia Cristiana.

Anna Melato, classe 1952, ha nizia l’attività di cantante e nel 1970 ha debuttato nella trasmissione televisiva “Ti piace la mia faccia”. Nel 1973 ha recitato al fianco della sorella nel film di “Film d’amore e d’anarchia” di Lina Wertmüller, in cui canta le canzoni dei titoli (testa e coda) scritte da Nino Rota. Nello stesso anno partecipa a Canzonissima e l’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo 1974 con “Sta piovendo dolcemente”.

Anna Melato e Mariangela Melato: il rapporto fra le due sorelle

Nel 1977 Anna e Mariangela Melato hanno recitato nuovamente insieme in “Casotto” di Sergio Citti. “Per ogni scelta professionale io le chiedevo consigli, e lei spesso me li chiedeva per sé anche se, nella maggior parte dei casi, sapeva già cosa fare… A me dava dritte efficaci per i ruoli che sceglievo, ma anche consigli pratici”, ha raccontato la sorella minore ha Famiglia Cristiana. Anna Melata è stata legata al maestro Gianni Mazza e ha poi sposato il produttore Maurizio Tini, con il quale ha avuto due figli Giacomo e Federico. Successivamente si sono separati. Mariangela Melato era una zia molto affettuosa: “Ai miei due figli, che hanno 7 anni di differenza fra loro, era molto attaccata, come se fossero suoi figli, divideva con loro le sue idee e i suoi pensieri, soprattutto con il grande, Giacomo, che era molto simile a lei nel dedicarsi allo studio con grande costanza, mentre per il piccolo, essendo più bambino, provava una grande tenerezza”.

