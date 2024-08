Non tutti sanno che oltre ad essere stato un grande showman, Renzo Arbore ha vissuto una vita sentimentale molto ricca. Tra i suoi amori più celebri spiccano Mariangela Melato e Mara Venier, ma non ci sono state solo loro! Negli anni ’60, infatti, Renzo Arbore si è fidanzato con Vanna Brosio, famosissima cantante torinese conosciuta per aver collaborato con Mogol, con Paolo Conte e tanti altri big della musica italiana. Non solo, Vanna Brosio ha lavorato anche come valletta per Mike Bongiorno ne “La fiera dei sogni”.

Nel corso degli anni, Arbore ha svelato che la canzone di Lucio Battisti intitolata “Innocenti evasioni” parla proprio di un episodio avvenuto nella relazione tra lui e la donna. Finita la storia d’amore con lei, Renzo Arbore è stato legato sentimentalmente a Gabriella Ferri, cantante romana e interprete di diverse canzoni come “Sinnò me moro” e “Barcarolo romano”. Poi è arrivato l’amore più importante della sua vita, quello con Mariangela Melato, durato addirittura quarant’anni.

Renzo Arbore e quell’amore pazzo per Mariangela Melato: “Era talentuosa come nessun’altra”

Mariangela Caterina Melato – questo nome per intero dell’attrice – è stata una delle attrici italiane più famose degli anni ’70. Di una bellezza disarmante e particolare, ha conquistato il cuore di Renzo Arbore dando vita ad un amore lunghissimo, che però ha vissuto tanti alti e bassi. Come ha raccontato il cantautore in un’intervista al Corriere, si sono conosciuti già adulti, quando lei aveva 34 anni e lui 36. “Mi sono accorto che tra tutte le personalità presenti, la più moderna e curiosa era quella strana ragazza con i capelli corti bicolori”, diceva Renzo Arbore, che ha sempre riconosciuto a Mariangela un talento senza pari. Tra loro, un amico in comune: Lucio Battisti.

La sera in cui si sono incontrati c’era anche lui, che li fece innamorare appena iniziato a cantare: “Io vorrei, non vorrei, ma se puoi…come può uno scoglio arginare il mare…”. La storia d’amore tra Renzo Arbore e Mariangela Melato è finita però negli anni ’80 quando l’attrice voleva tornare in America per lavorare. Una decisione condivisa sulla distanza, che però ha avuto un esito inaspettato: i due si sono lasciati dopo aver scoperto di essere cambiati troppo nel corso del tempo. L’affetto è sempre rimasto, anche se Renzo Arbore si è innamorato poi di Mara Venier, con la quale è stato impegnato per ben 10 anni. La conduttrice e l’artista sono ancora oggi in buoni rapporti nonostante la storia sia finita molto tempo fa a causa dei troppi impegni lavorativi.