Mariangela Melato è stata una tra le attrici più talentuose del nostro tempo, apprezzata sia in Italia che all’estero. Attrice ma anche icona di moda e di stile, resa celebre per i suoi film e anche per la relazione con Renzo Arbore. I due sono stati insieme per più di quart’anni e fulminante è stato l’incontro nei primi anni ’70. Una relazione che è stata vissuta sotto le luci della ribalta in un momento in cui il mondo del gossip era diverso rispetto a quello attuale. Nonostante la loro storia sia finita, il legame tra Arbore e Mariangela Melato è durato nel tempo.

Mariangela Melato, chi è ex compagna di Renzo Arbore e perché non hanno avuto figli/ "Avrei voluto sposarla"

L’attrice si è spenta a Roma nel gennaio del 2013 e a dieci anni dalla sua morte il suo nome è entrato nel mito. Amata per essere una donna dai mille interessi, poliedrica e dal grande talento, Mariangela Melato oggi è ricordata per essere una diva di altri tempi che insegna alle attrici di oggi come inseguire il successo senza perdere la propria identità. Sono trascorsi dieci anni dalla sua scomparsa ma i film di Mariangela Melato hanno fatto – e stanno facendo – ancora scuola.

Mariangela Melato, chi è e cosa ha fatto nella vita

Il suo vero nome è Mariangela Caterina Melato. Nasce a Milano nel settembre del 1941 e muore a Roma nel 2013. Ha cominciato a studiare recitazione fin da giovane. Dopo anni di teatro in cui ha lavorato con Fantasio Piccoli, Dario Fo, Luchino Visconti e Luca Ronconi, ha esordito al cinema con un ruolo in Thomas e gli indemoniati, diretto da Pupi Avati. Il successo, però, è arrivato negli anni settanta con la partecipazione in film drammatici e commedie di successo, soprattutto per la collaborazione artistica con Lina Wertmüller e Giancarlo Giannini nelle commedie grottesche: Mimì metallurgico ferito nell’onore, Film d’amore e d’anarchia e Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto.

Ha alternato il lavoro fra cinema e teatro: a quest’ultimo si è dedicato maggiormente nella seconda parte della sua carriera, diradando le partecipazioni al cinema e lavorando saltuariamente per qualche fiction televisiva. Nella vita, Mariangela Melato ha vinto 2 David di Donatello (compresa una Targa speciale nel 1984) e anche un Nastro d’argento. Muore a causa di una grave forma di tumore al pancreas che ha vissuto in sordina e senza rivelare nulla alla stampa.

Mariangela Melato e la storia con Renzo Arbore

“Ironica, indipendente, sfuggiva alle regole dello spettacolo. In tanti anni non l’ho mai sentita cadere in piccinerie, invidie”. Così la descrive Renzo Arbore in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel decennale della sua more. La loro storia è iniziata negli anni Settanta ed è andata avanti per più di quarant’anni. I due si sono incontrarono per la prima volta a una premiazione dei Nastri d’argento. “Nacque un amore indimenticabile, fortissimo, rispettoso, molto sorridente. Abbiamo riso tanto. Sì, una storia d’amore sorridente e straordinaria, senza mai una lite. Mai. Io rispettavo le sue opinioni e lei le mie”, ha raccontato Renzo Arbore.