Anna Molli, malata di cancro truffata da Alessandro Proto/ “Ho pensato al suicidio”

Condannato a quattro anni di reclusioni e attualmente in carcere, Alessandro Proto ha mietuto numerose vittime di truffa. Tra queste anche Anna Molli, raggirata nonostante la sua battaglia contro il cancro. La signora è affetta da neoplasia mammaria secondaria ed ha scucito cospicue somme di denaro – circa 134 mila euro – per aiutare il figlio malato di Proto, ovviamente inesistente. «Io per 8 anni vivo la mia battaglia da sola, ma non nel lato pietista: ero forte, riuscivo a sostenere tutto il dramma di questa situazione. Ad un certo punto sei così solo che se incontri qualcuno che dice di aver bisogno di aiuto, ci credi», ha raccontato Anna Molli a La vita in diretta, evidenziando poco dopo: «A lui interessano solo i soldi: è bravo, capisce qual è il punto di difficoltà. Nel mio caso si è finto un padre distrutto con una bambina morta di cancro, rincarando la dose aggiungendo anche il fratello, che subisce un trauma tremendo».

ANNA MOLLI, TRUFFATA DA ALESSANDRO PROTO: “HO PENSATO AL SUICIDIO”

«Lui non si ferma più: lui sa tutto, sa che stai morendo, sa tutto. L’unica cosa che gli interessa sono i soldi», ha aggiunto Anna Molli nell’intervista rilasciata ai microfoni de La vita in diretta, parlando poi delle minacce ricevute da Alessandro Proto: «Io sono sicura che i denari che ha estorto alle sue vittime sono da qualche parte, altrimenti non si potrebbero pagare affitti e scuole. Lui non si fermerà mai. Avrebbe potuto restituirmi i soldi in qualsiasi momento. Poi ti scrive e ti offende, mi ha scritto su Instagram cose terribili…». Ed ha anche pensato di farla finita: «Ho chiamato Marcello e gli ho detto “mi uccido”. I miei amici mi hanno salvato la vita. Ho pensato che o nel Naviglio o sotto il treno avrei risolto le cose». Ricordiamo che Anna aveva già raccontato a Libero che ora rischia di non poter recuperare i suoi soldi e, con pochi mesi di vita davanti a sè, vive con il terrore di non lasciare nulla ai figli.

