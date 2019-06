Alessandro Proto truffa disabile per 130mila euro/ Arrestato a Como il finanziere

E’ stato arrestato il finanziere Alessandro Proto. L’accusa nei suoi confronti è quella di truffa pluriaggravata, ed è stato fermato nelle scorse ore dalla guardia di finanza di Como. Come riferisce l’edizione online de Il Fatto Quotidiano, avrebbe sottratto 130mila euro, in più riprese, ad una donna con gravi problemi psichici e fisici, per poi investire il denaro sui siti di giochi online. Proto era già noto per truffa e violazioni finanziarie, come hanno spiegato le Fiamme Gialle che hanno eseguito l’arresto: «Già noto alla ribalta della stampa nazionale ed estera per aver millantato affari immobiliari con personaggi di fama mondiale e tentativi di scalate ad imprese di primo piano, nel 2013 era stato indagato dalla Procura della Repubblica di Milano e poi arrestato per manipolazione del mercato ed ostacolo alle attività degli Organi di vigilanza».

ALESSANDRO PROTO, ARRESTATO A COMO IL FINANZIERE

Particolare la storia di tale Proto, che in passato, come ricorda il Fatto Quotidiano, si è spacciato come l’intermediario nella compravendita di una villa per il calciatore Lionel Messi, nonché come il personaggio vero a cui è ispirato il bestseller “50 Sfumature di Grigio”, e infine, come l’amante dell’ex velina Elisabetta Canalis. Inoltre, si diceva pronto negli anni addietro a scalare Mediaset, Fiat, L’Espresso, Tod’s e anche lo stesso Fatto Quotidiano. Da molti è considerato come il più grande truffatore italiano, e nell’ultima “trovata” avrebbe sfruttato le condizioni critiche di una povera donna, facendosi dare inizialmente 900 euro, per poi ottenere altri versamenti fino ad un assegno totale da 130mila euro. In passato era stato condannato, in patteggiamento, ad una pena di 3 anni e 10 mesi, con l’aggiunta di una sanzione da 4.5 milioni di euro. Ieri aveva pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui spiegava: «Da oggi iniziamo a distribuire i primi dividendi degli investimenti fatti con noi nelle scorse settimane».

