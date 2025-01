E’ ormai da tempo che il mondo della tv ha spalancato le porte alla passione per i fornelli presentando al pubblico volti noti del settore che presto sono entrati nel cuore degli appassionati. Un volto più che noto a proposito di passione per i fornelli e format televisivi a tema culinario è certamente Anna Moroni, per anni al fianco di Antonella Clerici nel noto programma di Rai Uno ‘La prova del cuoco’. Il suo esordio televisivo risale però a diverso tempo prima; precisamente nel 1998 con il programma Vivere Bene di Canale 5.

Nadia Rinaldi: “Ho perso 80 kg, avevo un problema alla tiroide”/ “Mi manca la mia solarità di una volta…”

E’ ovviamente a ‘La prova del cuoco’ che riesce a farsi conoscere e amare dal pubblico per la sua dolcezza e soprattutto per la sua abilità ai fornelli: per ben 16 anni Anna Moroni è stata la cuoca di punta del programma di Antonella Clerici condividendo con i telespettatori un numero smisurato di ricette, aneddoti e segreti legati alla cucina. Dal 2018 prende invece strade differenti cimentandosi anche con altre esperienze televisive; da ‘Ricette all’italiana’ a ‘Senti che fame! – Nonna pensaci tu’. Nel mezzo, anche un ritorno al fianco di Antonella Clerici con il format ‘E’ sempre mezzogiorno’. Da segnalare, oltre alla carriera televisiva, anche l’apertura di una propria scuola di cucina gestita con la figlia Paola: Scuola di Cucina di Anna Moroni.

Federico Teoldi, chi è il compagno di Brenda Lodigiani e i figli Olivia e Tobia/ La vita privata dell'attrice

Anna Moroni, la vita privata della cuoca: dal marito Tonino ai figli Fabrizio, Paola e Alessandro

Ma cosa sappiamo a proposito della vita privata di Anna Moroni? La cuoca condivide da un’intera vita l’amore con suo marito Tonino Moroni; un sodalizio iniziato nei primi anni sessanta e impreziosito dal matrimonio dopo 4 anni di fidanzamento. Presto hanno deciso di allargare la famiglia con la nascita di ben 3 figli: Fabrizio, Paola e Alessandro. Tra l’altro, la secondogenita ha deciso di seguire le orme della madre dilettandosi anche con la passione per i fornelli; in diverse occasioni è stata anche ospite della mamma, Anna Moroni, in diverse trasmissioni televisive a tema culinario.