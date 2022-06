Anna Munafò asfalta Chiara Nasti dopo la gaffe sulle donne incinte/ “Io ‘svaccata’, mostra educazione!”

Anna Munafò attacca Chiara Nasti dopo la gaffe sulle donne incinte

Dopo la gaffe di Chiara Nasti di qualche giorno fa sulle donne durante la gravidanza, Anna Munafò, diventata mamma poco tempo fa, è intervenuta sui social, rispondendo duramente all’influencer. Ricordiamo che tutto è iniziato quando una utente ha commentato una foto della Nasti in dolce attesa, accusandola di voler far credere di non prendere chili durante la gravidanza come invece accade a tutte le future mamme. Da lì la risposta dell’influencer che le ha scatenato contro una serie di critiche.

“Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito.” è stato infatti il commento di Chiara Nasti. Proprio quel termine, “svaccare”, ha suscitato l’intervento della neo mamma Anna Munafò.

Anna Munafò asfalta Chiara Nasti: il messaggio

Questo il post con cui la Munafò ha risposto alla Nasti: “Io sono una di quelle che si è ‘svaccata’ nonostante ciò le ragazzine come te rimangono all’altezza del mio alluce. Il web porta tante cose buone ma anche tante critiche. Se non ti senti offesa da ciò che ti viene detto allora non rispondere offendendo“.

Anna Manafò ha continuato, chiedendo a Chiara di portare rispetto a tutte le mamme che, come lei, hanno preso peso durante la gravidanza e ne hanno anche sofferto: “Mostra educazione che sicuramente avrai. Io ho preso 30 kg per la mia gravidanza e me ne porto ancora 26 dopo due anni. Sii rispettosa per le altre donne che di strada davanti ancora nei hai tanta. I follower non fanno la dignità di un individuo, la fai tu“, ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne.

