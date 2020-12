Anna Oxa “Discriminata da Stato e Rai”/ Video “Artista scomoda, classe politica…”

La cantante Anna Oxa è stata di recente ospite al canale televisivo albanese TV Klan, dove è tornata nuovamente a parlare della Rai e del contenzioso a Ballando con le Stelle. A riprendere il video dell’intervista è stato Dagospia. Prima di sentire le nuove dichiarazioni della celebre artista sono stati trasmessi dei vecchi filmati tratti proprio dalle interviste che la Oxa ha rilasciato in Italia e nelle quali ha parlato con grande affetto degli albanesi e del “grande cuore di questa gente e la dignità di questo popolo”. Tornata in studio, senza mezzi termini Anna ha commentato: “Sono stata e sono ancora oggi un personaggio e una artista molto scomoda, scomoda per una parte di una classe politica che già all’epoca con indifferenza trattava gli eventi che stava vivendo l’Albania”, ha commentato al cospetto del conduttore.

Anna Oxa ha proseguito il suo intervento riferendo ancora: “Parte di chi occupava e occupa ancora oggi lo Stato mi ha discriminato, come la Rai che è una Tv di Stato”. A suo dire, dunque, in qualità di tv pubblica la Rai discriminandola “ha fatto sì che tutto ciò che fa parte della mia espressione non potesse entrare nella Tv di Stato”.

ANNA OXA E L’ULTIMA INTERVISTA DA BARBARA D’URSO

Lo scorso gennaio, come rammenta sempre Dagospia riprendendo un articolo di Fanpage, Anna Oxa ospite di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso aveva rilasciato una lunga intervista. La cantante all’epoca faceva ritorno in tv dopo 4 anni dalla discussa partecipazione ad Amici e 7 dalla sua chiacchierata partecipazione a Ballando con le Stelle che dovette però lasciare per un infortunio mai riconosciuto: “La Rai ha chiuso la possibilità di entrare nei programmi e portare quello che io realizzo”, aveva detto in quella occasione. Le porte della Rai si sarebbero per lei chiuse definitivamente. “Nel 2014, l’anno successivo, Milly Carlucci mi chiese di tornare come ospite e portare qualcosa di particolare. Io lavorai per un mese intero per portare qualcosa. Quando lo studio legale della Rai doveva firmare il contratto, non ha firmato. L’ospitata è saltata”, aveva ricordato sempre dalla d’Urso. Saltò anche la partecipazione di un evento di Capodanno con Conti e ad oggi non si conoscono i reali motivi per i quali la Oxa non ha avuto la possibilità di tornare in Rai: “Il fatto che non potessi partecipare ai programmi Rai non era dovuto al contenzioso, dal momento che è stato aperto solo l’anno scorso”, aveva detto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA