Franco Ciani, morto suicida l’ex marito di Anna Oxa/ Addio all’autore di “Ti lascerò”

Gravissimo lutto nel mondo della musica italiana: è morto Franco Ciani. Musicista, cantante, autore e produttore, si è tolto la vita nelle scorse ore, uccidendosi dopo essersi messo un sacchetto di plastica in testa. Il cadavere di Ciani, come scrivono i colleghi di Fanpage, è stato rinvenuto in una stanza di un albergo di Firenze, dal personale della stessa struttura ricettiva, e la morte risalirebbe alla giornata di venerdì scorso, 3 gennaio. Ciani è famoso per essere stato il primo marito della cantante Anna Oxa, e nel contempo, per aver scritto numerose canzoni divenute poi iconiche, come ad esempio “Tutti i brividi del mondo”, scritta proprio assieme all’ex moglie, ma anche il brano che vinse il Festival di Sanremo nel 1989, “Ti lascerò”, cantato dalla Oxa e dalla voce graffiante di Fausto Leali. Sembrerebbe che l’artista, prima di compiere il tragico gesto, abbia modificato la foto profilo di WhatsApp, sostituendo la sua con quella di un angelo, quasi come per avvisare quanto stesse accadendo.

FRANCO CIANI MORTO SUICIDA: ANNA OXA SI SPOSO’ ALTRE TRE VOLTE DOPO IL DIVORZIO

Prima di morire, inoltre, Ciani ha scritto un biglietto destinato al suo impresario, Nando Sepe, in cui ha spiegato il perchè del tragico gesto. Il musicista era oberato di debiti, aveva dei grossi problemi economici, inoltre pare sia rimasto molto deluso, come scrive Fanpage, dalla mancata partecipazione al Festival di Sanremo 2020, dopo che la sua canzone scritta per l’ex Matia Bazar, Roberta Faccani, non era stata scelta dalla direzione artistica. Quando si sposò con Anna Oxa, Ciani era giovanissimo, aveva solo 22 anni, e anche la cantante era poco più che una ragazzina, essendo salita all’altare all’età di 19 anni. Quella della Oxa è stata senza dubbio una vita sentimentale molto travagliata. Prima Ciani, sposato nel 1980, quindi il secondo matrimonio con Gianni Belleno, musicista dei New Trolls, da cui ebbe due figli e che nel 2009 venne denunciato dalla stessa per ‘violazione degli obblighi di assistenza familiare’. Quindi il terzo matrimonio con Behgjet Pacolli, imprenditore albanese originario del Kosovo, infine, il quarto matrimonio con Marco Sansonetti, ex guardia del corpo, con cui è rimasta sposata fino al 2008.

