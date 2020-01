Anna Oxa VS Loredana Bertè/ Lite a Amici, frase su Mia Martini “Non c’entra un cazz*”

Anna Oxa è stata una delle protagoniste di Amici di Maria De Filippi nel passato e rimane nella memoria di tutti i telespettatori la sua famosa lite con Loredana Bertè. Parliamo dell’edizione 2016,quando le due cantanti si ritrovano nel ruolo di giudici nel talent musicale e finiscono per entrare in forte contrasto, anche per via dell’esibizione di Elodie per la canzone Gli uomini non cambiano di Mia Martini. La Oxa ha preso parola alla fine della performance per ricordare come la famosa cantante, morta in circostanze mai chiarite, sia stata vittima del giudizio e della cattiveria: “È importante la sua esperienza per capire che ogni volta che usate un giudizio cattivo su qualcuno, si finisce con massacrare le persone come hanno fatto con Mimì”. Oggi, domenica 19 gennaio 2020, Anna Oxa sarà ospite di Live non è la d’Urso: parlerà anche di quanto accaduto con Loredana Bertè oppure, visto che sono trascorsi tre anni, è riuscita a seppellire l’ascia di guerra? All’epoca le sue dichiarazioni su Mia Martini hanno sollevato subito il disappunto della Bertè, che ha voluto ribadire quanto accaduto alla sorella in modo molto duro: “Non c’entra un c***o il giudizio, è l’ignoranza che l’ha uccisa, perché dicevano che portava iella. Elodie l’ha fatta rivivere, questo è stato un grande omaggio alla memoria di mia sorella”. Si è trattato di un’esplosione da parte della rocker piuttosto logico, se solo si pensa che i contrasti fra le due icone della musica italiana sono andati avanti per quasi ogni puntata dell’edizione. Soprattutto agli occhi della Oxa, Loredana ha patteggiato un po’ troppo per i Bianchi, che avrebbe difeso a spada tratta anche in occasione di esibizioni vincenti. perché

Litigio Amici, Anna Oxa contro Bertè



Anna Oxa e Loredana Bertè non sono riuscite ad entrare in sintonia quando hanno rivestito entrambe il ruolo di giudici nella quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Fa le allieve a scatenare la lite fra le due cantanti troviamo Chiara, spesso osteggiata dalla rocker per via delle sue performance, mai all’altezza delle sue aspettative. Per la Oxa invece, Chiara ha sempre avuto il grande merito di riuscire a distinguersi rispetto ai rivali, dimostrando al tempo stesso di essere una valida artista. “Gli atteggiamenti vanno osservati e vanno guardati. Siccome i cantanti e gli artisti sono tantissimi e non è detto che ce ne siano tanti che hanno diritto di stare nel mondo della musica…”, dice prima di dare il punto ai Blu e a Chiara, criticando alla fine anche quella fetta di pubblico che ha osato rumoreggiare di fronte al suo verdetto. “Sai che ho una stima grandissima di te”, ha detto invece la Bertè, “Mi domando perché, da quando è iniziato questo programma, hai votato spesso i Blu. Pochissime volte hai votato i Bianchi. questa cosa, me la spieghi? Vuoi venire qui e io vengo là?”. Anche se i toni in questo caso non si sono scaldati, la Oxa e la Bertè hanno continuato a battibeccare in modo più o meno imbarazzato, soprattutto per la prima che cercava di continuo lo sguardo della conduttrice. “Non è vero, altrimenti dovrei dirti che tu non voti mai i Blu. Tu sei convinta di questo e non voglio entrare nel merito perché mi toccherebbe degradare l’ambiente con questi discorsi”, ha concluso alla fine la Oxa rispedendo le accuse al mittente. Clicca qui per guardare il video di Anna Oxa e Loredana Bertè.

© RIPRODUZIONE RISERVATA