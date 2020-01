Manuela Falorni contro Anna Oxa/ “Da vomito! Non vedeva Franco Ciani da 30 anni”

Manuela Falorni si scaglia contro i media e Anna Oxa dopo il suicidio del marito Franco Ciani. Lo fa in un duro post su Instagram nel quale si sfoga per quanto legge sui social e in Rete. «Oltre al dolore anche la rabbia di leggere tutte le ca..ate in tutte le testate giornalistiche», esordisce l’ex modella e pornostar. Poi attacca: «Vorrei gridare a questi signori che sarebbe meglio andassero a zappare la terra prima di affermare certe cose fondate su un canovaccio riportato e passato di volta in volta e ogni passaggio ingigantito». Manuela Falorni usa parole dure contro i giornalisti: «Tanto nella vita non sapete fare altro che scrivere menzogne per guadagnare 2 lire sulla pelle della gente». Ma non è mancato un riferimento ad Anna Oxa, sebbene non l’abbia nominata in maniera esplicita. «In oltre andare a chiedere alla sua prima moglie un parere su ciò che è successo, dopo 30 anni che non si scambiano neppure un ciao e sentire la sua risposta mi fa venire il vomito!!». Manuela Falorni, che nelle scorse ore sui social aveva sfogato tutto il suo dolore per la morte del marito Franco Ciani, ora lascia spazio alla sua rabbia.

MANUELA FALORNI, MOGLIE FRANCO CIANI CONTRO ANNA OXA: “DA VOMITO!”

«Continuo e continuerò ogni giorno che passerò in questa terra a provare disgusto per la maggioranza degli esseri umani, esseri senza la minima sensibilità ma mossi solo ed esclusivamente dal Dio denaro», ha tuonato Manuela Falorni su Facebook. E ha concluso il messaggio con toni fortissimi: «Allora vi dico ANDATE A FARE IN C..O!!!». Ma non è stata tenera neppure nell’intervista rilasciata a Il Giornale. «Ho tanto dolore, anche perché sembra che la vita di Franco si sia risolta nei dieci anni di matrimonio con Anna e in questi ultimi mesi di ritorno alla musica, ma nel mezzo ci sono trenta anni con me con mio figlio, con una storia molto intensa fatta di tanti alti di tanti bassi e che adesso sta lasciando una lacerazione in me, nel mio essere e nella mia famiglia». A Manuela Falorni non è piaciuto neppure che Anna Oxa abbia consigliato di indagare sulla morte di Franco Ciani: «Ma che vuole? Che stia zitta, che dica che sono trenta anni che non lo vede e non lo sente, e dica solo: “Mi spiace”». E quindi ha rilanciato: «Che suggerisca a se stessa di non rompere la famiglia di Franco».





