Amici 19/ Eliminati e diretta 18 gennaio: Gaia Gozzi fuori dal serale? Zerbi…

Gaia Gozzi ha perso il suo ascendente su Rudy Zerbi. L’insegnante che già la settimana scorsa aveva criticato la sua esibizione, nella puntata odierna con il pomeridiano di Amici 19, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, dimostrerà di non aver cambiato affatto il giudizio. Convinto che l’ex X Factor non stia mettendo al primo posto la musica, ma le proprie esibizioni, nel torneo dei migliori, chiamato a giudicare la sfida tra Gaia e Giulia, farà vincerà ancora una volta quest’ultima considerando il suo inedito “una bomba”. Gaia, però, continua ad essere una delle preferite del pubblico e anche la giuria degli esperti che Maria De Filippi ha voluto per preparare gli allievi ai giudizi critici della stampa, ha dimostrato di avere un’opinione positiva del talento di Gaia. Zerbi, dunque, in vista del serale cambierà idea o sarà contrario alla sua presenza? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

AMICI 19 ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 GENNAIO

Sabato 18 gennaio, alle 14.10 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 19. Maria De Filippi condurrà una nuova puntata in cui gli allievi saranno impegnati in una corsa verso il serale. Per conquistare l’accesso alla fase più importante del programma, i cantanti e i ballerini dovranno superare ancora sfide, interrogazioni ed esami. Nel corso della nuova puntata a cui parteciperà, come ospite, Annalisa, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Maria De Filippi metterà da parte la sfida a squadre dando priorità al torneo dei migliori al termine del quale i vincitori della categoria canto e ballo vinceranno l’immunità che, in una fase così importante del programma, potrebbe essere decisiva per la permanenza all’interno della scuola. Anche oggi, quello che è accaduto durante la settimana, sarà decisivo per il futuro degli allievi il cui atteggiamento continua ad infastidire i professori. Se la settimana scorsa, al centro delle polemiche è finito Valentin, oggi, invece, il protagonista della puntata sarà Javier.

JAVIER LASCIA AMICI 19? LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Il ballerino Javier, entrato nella scuola per volere di Alessandra Celentano, sarà al centro del nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 19. Durante la settimana, il ballerino si è lasciato andare a considerazioni non positive sui professionisti della scuola dicendosi pentito di aver rifiutato di entrare in una grande compagnia per sfruttare la possibilità di partecipare al talent show di Maria De Filippi. Le dichiarazioni di Javier hanno scatenato la dura reazione del pubblico e degli insegnanti che non hanno gradito le sue parole. Nel pomeridiano di oggi verrà così svelato il futuro di Javier. Il ballerino della scuola sarà cacciato, subirà un provvedimento disciplinare o subirà solo un rimprovero potendo continuare la sua avventura nella scuola nonostante l’opinione che ha del corpo di ballo dei professionisti?

VERSO IL SERALE DI AMICI 19, IL TORNEO DEI MIGLIORI E LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI

Con il serale di Amici 19 sempre più vicino, anche quest’oggi continuerà il torneo dei migliori. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle news, per il canto, torneranno a sfidarsi Gaia Gozzi e Giulia e a giudicarle sarà ancora una volta Rudy Zerbi. Per la categoria ballo, invece, Talisa sfiderà Karina e il giudice della sfida sarà Veronica Peparini. Anche oggi, inoltre, tornberanno gli esperti musicali che assegneranno i voti agli allievi dopo aver ascoltato le singole esibizioni. Tutti i ragazzi, tranne Martina (senza voce) e Javier, si esibiranno davanti agli esperti ricevendo un voto e potendosi fare così un’idea di quello che potrebbe accadere durante la fase del serale.



