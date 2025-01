Anna Paola Andreini è tra i concorrenti di “Io canto senior” più accreditati per la vittoria finale. La 78enne di Livorno, che ha preso parte al programma condotto da Gerry Scotti, ha strappato applausi e addirittura standing ovation con le sue intense esibizioni. Anna Paola ha lavorato anche nel mondo della musica nel corso della sua carriera, ma non è stato l’impiego primario: la donna, infatti, si è laureata in materie letterarie presso l’Università degli Studi di Firenze e ha insegnato per una vita intera Lettere. Non sono mancate però neppure avventure legate alla musica, la sua grande passione: è stata infatti anche insegnante di musica e di canto e ha fondato diversi gruppi con i quali si è spesso esibita in giro per locali.

Nel mondo del canto, Anna Paola Andreini ci ha già lavorato: è stata spesso protagonista di serate di cabaret e musical, nelle quali ha potuto mettere in mostra il suo grande talento nella sua Livorno e in giro per la Toscana. Non ha raggiunto, forse, il successo che avrebbe sperato e meritato in giovane età ma si sta riscattando ora che ha 78 anni e ha deciso di mettere in mostra tutte le sue doti nel programma di Canale 5, condotto da Gerry Scotti.

Anna Paola Andreini, chi è: ha cantato anche nel locale di Andrea Bocelli

Qui, l’ex insegnante di Lettere, ha tirato fuori tutto il suo talento, la sua voce profonda ed elegante, che l’ha vista esibirsi in brani meravigliosi che hanno fatto la storia della musica italiana, come “E se domani”, canzone di Mina che ha fatto innamorare generazioni e generazioni di italiani. Tra le illustri avventure di Anna Paola Andreini nel mondo della musica, anche quella a L’Oliviero, locale di proprietà di Andrea Bocelli dove spesso l’attuale concorrente di “Io canto senior” si è esibita, attirando anche le attenzioni del grande tenore, che non ha potuto fare a meno di complimentarsi con lei.