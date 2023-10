Anna Pettinelli critica Mida ad Amici 23 “non ha personalità”/ Lorella Cuccarini la gela: “Non sei obiettiva”

Amici 23, Anna Pettinelli sfida Mida con Brividi

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Amici 23, e sono esplose roventi polemiche in studio. Una di queste ha coinvolto Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli, con quest’ultima che ha imposto una sfida a Mida per mettere alla prova le sue capacità canore. La sua intenzione era quella di capire se l’alunno della Cuccarini fosse in grado di cantare una canzone del calibro di Brividi, mettendo dunque in primo piano la voce nuda e cruda anziché ricercare l’energia e il coinvolgimento del pubblico.

“Caro Mida, di esibizioni ne hai fatte diverse. Non entro nel dettaglio del tuo saper cantare o meno, perché ancora non viene fuori in maniera evidente“, ha ammesso la Pettinelli, nella sfida imposta al ragazzo pochi giorni prima. “Ciò che invece esce è che nelle tue esibizioni continui a cercare il pubblico. Lo inciti a rendere le esibizioni una caciara di applausi e urletti. Sei un cantante e non uno scaldapubblico. Non è mia intenzione offenderti, ma è anche mia intenzione sapere se e come canti. Anche nell’esibizione di domenica scorsa, oltre ad aver fatto un brano ‘paracu*o’, persino nel titolo… Mi ha catturato di te l’energia che metti nell’incitare il pubblico. Per questo ho deciso di darti un compito dove ciò che deve uscire sono l’intensità e la maturità del tuo canto, non altro. Pensa a queste mie parole, Mida. Concentrati sul contenuto e non solo sulla forma”.

Lorella Cuccarini gela Anna Pettinelli: “Non sai a cosa attaccarti!“

Al termine dell’esibizione di Mida ad Amici 23, Anna Pettinelli gli ha rivolto un complimento: “Sorprendentemente l’hai cantata anche benino“. Parole che hanno scatenato Lorella Cuccarini, con annessi applausi del pubblico: “Perché lei voleva dimostrare che tu non sapevi cantare. Ti sei data la zappa sui piedi da sola“. La Pettinelli, tuttavia, ha rimarcato alcuni difetti della perfomance del ragazzo: “All’inizio ha anche avuto una grossa incertezza. L’ha clonata. Continuo a dire che non ha personalità, se uno ha personalità se la inventa“.

La Cuccarini però l’ha attaccata nuovamente, accusandola di non aver riconosciuto in maniera oggettiva la buona prova del suo allievo: “Non sai proprio a cosa attaccarti. Lui è stato proprio bravo, almeno ammettilo, non sei obiettiva“. All’accusa della collega, la Pettinelli l’ha attaccata dandole della buonista, ed è esploso un duro scontro in studio: “Tu devi imparare ad essere meno buonista! Mai un voto basso e non ti esponi mai. Capisco che sei la più amata dagli italiani ma ogni tanto mollati“.











